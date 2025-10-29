El Trampolín de la Muerte: la peligrosa carretera de Colombia que atrae turistas

En Colombia no todas las carreteras están pavimentadas o en perfecto estado, especialmente las vías terciarias, que son aquellas que conectan con las principales, lo que puede representar uno de los factores que ocasiona accidentes al momento de conducir en carreteras. De acuerdo con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en lo que va de 2025, ya hay 639 víctimas mortales y 953 lesionados en las carreteras del país. Entre las montañas del sur del territorio colombiano se esconde una de las vías más peligrosas que ha cobrado la vida de muchos.

Los conductores que transitan por el llamado 'Trampolín de la Muerte' describen cómo es movilizarse por este lugar. "Entre niebla espesa, que cubre las montañas del sur, los motores rugen con cautela. A cada giro, el vacío se asoma y las ruedas parecen deslizarse entre la tierra húmeda y las piedras sueltas". No hay espacio para distracciones ni margen para el error. En esta carretera, un solo movimiento en falso puede costar la vida. Este es el día a día de las personas que se atreven a cruzar por una de las vías más temidas y desafiantes del país.



El 'Trampolín de la Muerte' una de las carreteras más peligrosa de Colombia

Ubicada entre los departamentos de Putumayo y Nariño, esta carretera conecta a Mocoa con Pasto a lo largo de casi 80 kilómetros. Fue construida en la década de 1930 por soldados con el objetivo de unir el Amazonas con el resto del territorio nacional. Sin embargo, con el paso de los años, su diseño rudimentario y las condiciones extremas del terreno la convirtieron en una de las rutas más arriesgadas de Latinoamérica.

Lo que la hace peligrosa es el camino serpenteante entre precipicios de hasta 600 metros de profundidad, curvas cerradas, pasos tan estrechos que solo permiten el tránsito de un vehículo a la vez y tramos sin pavimentar que, cuando llueve, se transforman en ríos de barro.

A pesar de ello, miles de habitantes del Putumayo dependen de esta vía como su única conexión terrestre con el resto del país. Por el 'Trampolín' transitan camiones con alimentos, buses intermunicipales y motociclistas que se aventuran a diario por una geografía y un clima cambiante.



Las condiciones climáticas no facilitan el recorrido, pues en cuestión de minutos, el sol puede dar paso a una densa neblina o a una llovizna persistente que reduce la visibilidad casi a cero.

Foto: Captura de video en TikTok.

La peligrosa carretera de Colombia que atrae turistas

Aun así, algunos conductores manifiestan que esta carretera no solo ofrece peligro, sino también belleza. Está rodeada de paisajes, cubiertos de vegetación y atravesados por cascadas y quebradas, lo que la convierte en un destino buscado por aventureros que buscan emociones fuertes y fotografías únicas.

El 'Trampolín de la Muerte' es un destino apetecido por muchos, pero al que pocos logran llegar, pues no todos se atreven a aventurarse por esta singular carretera.

Consejos para conducir en carreteras peligrosas

La Agencia Nacional de Seguridad Vial, indica que entre las causas más comunes de accidentalidad en las vías de Colombia se encuentra el exceso de velocidad, no obedecer as señales de tránsito, no respetar la prelación de la vía y conducir bajo los efectos del alcohol.

Con el fin de evitar la alta accidentalidad en carreras peligrosas, estos son algunos consejos que pueden salvar vidas a la hora de conducir: