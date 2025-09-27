Entidad le quita 'chicharrón' con trámite de visa a trabajadores: le ayuda a conseguirla rápido

No es un secreto que para muchos colombianos migrar a Estados Unidos es un sueño por alcanzar, especialmente para los profesionales que ven en este proceso la posibilidad de acceder a mejores condiciones de vida y a una proyección laboral más amplia.

Sin embargo, el camino suele ser complejo debido a los trámites, la incertidumbre y los riesgos para adquirir la visa, sobre todo cuando no se cuenta con una asesoría adecuada. Ante este panorama, la firma internacional D4U Immigration llegó a Colombia con una propuesta que podría simplificar el camino de miles de profesionales en el país.

La entidad, que tiene presencia en países como Estados Unidos, Brasil y Dubái, ha acompañado a más de 15.000 personas en su objetivo de migración laboral, alcanzando, según datos de la compañía, una tasa de éxito del 99 %. Su apuesta se enfoca en la visa EB-2, presentada como una alternativa sólida frente al incremento de costos de la visa H-1B, una de las principales vías de ingreso legal para profesionales a Estados Unidos.



Visa laboral en Estados Unidos: una alternativa integral

Lo que convierte a D4U en una opción eficiente no es únicamente la gestión legal del trámite. Su modelo se basa en la planificación integral, es decir, que además de la asesoría migratoria, ofrece apoyo en aspectos logísticos que resultan determinantes a la hora de instalarse en un nuevo país.

La firma brinda asistencia en la consecución de vivienda, orientación profesional, traslado familiar e incluso en el acompañamiento para el transporte de mascotas.



Estados Unidos implementa cambios significativos en el proceso de visa de turista y establece nuevas fianzas para algunos solicitantes Foto creada con Imagen FX.

“Cada vez que hablamos con colombianos encontramos un espíritu admirable de superación y un deseo real de construir un futuro fuera del país. Nuestra llegada responde a ese impulso: estar aquí, acompañarlos desde el primer paso y hacerlo con planificación y confianza”, afirmó Wagner Pontes, CEO y fundador de D4U Immigration.

Según la compañía, este acompañamiento es clave para la adaptación, un factor que muchas veces define el éxito de la experiencia migratoria. No se trata solo de contar con documentos en regla, sino de garantizar una transición armónica hacia una nueva vida en Estados Unidos.



Aumento en el costo de la visa H-1B preocupa a profesionales

En Estados Unidos, el debate migratorio sigue siendo un tema central. El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que establece una tarifa de 100.000 dólares para los nuevos solicitantes de la visa H-1B, dirigida a trabajadores calificados en sectores estratégicos.

Publicidad

La medida entrará en vigor el próximo domingo, aunque en Colombia su efecto se reflejaría a partir del 1 de octubre. De acuerdo con la Casa Blanca, no se verán afectados quienes ya tengan este tipo de visa ni quienes soliciten la renovación.

Críticos de la decisión advierten que el incremento podría reducir la llegada de talento extranjero al país y limitar oportunidades para naciones como Colombia. Compañías como Amazon, Microsoft y Google, principales beneficiarias del programa, ya evalúan el impacto de la medida.

En este contexto, D4U se presenta como un aliado estratégico al ofrecer tranquilidad y respaldo a los profesionales colombianos. Con una política de reembolso del 100 % en caso de que el trámite no prospere, la firma busca convertirse en una alternativa confiable para quienes desean migrar de manera legal y segura, sin quedar atrapados en la incertidumbre de los cambios políticos o normativos.