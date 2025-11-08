Importante aerolínea anuncia nuevo servicio que mejorará la experiencia de viaje de sus usuarios

Viajar en avión siempre ha tenido un encanto particular, el sonido de los motores antes del despegue, la sensación de elevarse sobre las nubes y la desconexión casi forzada del mundo digital.

Para muchos, esas horas en el aire significan un alivio de la rutina y las notificaciones constantes de redes sociales. Pero también, para otros, representaban un corte incómodo con el trabajo, la familia o incluso el entretenimiento.

No obstante, esa brecha entre el cielo y la tierra está a punto de desaparecer, pues una importante aerolínea anunció un nuevo servicio para sus usuarios.



Nuevo servicio que mejorará la experiencia de viaje de usuarios

La aerolínea española Iberia anunció que ofrecerá wifi gratuito y de alta velocidad en todos sus vuelos a partir de 2026.

De acuerdo al comunicado de la compañía, se va a "ofrecer a todos sus clientes un nuevo y mejorado sistema de conectividad a bordo… se acaba de firmar una alianza estratégica con SpaceX”.



Lo anterior, fue posible gracias a una alianza entre el grupo IAG (al que pertenece Iberia) y Starlink, un proyecto de internet satelital desarrollado por SpaceX, compañía aeroespacial de Elon Musk.

Los pasajeros podrán conectarse a internet con una calidad similar a la de su hogar o lugar de trabajo, sin interrupciones y sin importar la ruta o destino.

Además, la aerolínea aclaró que el servicio de wifi estará disponible para todas las clases turista, turista premium y business, sin costo adicional en el tiquete.

“Gracias a la avanzada tecnología, los clientes… podrán tener acceso a internet de alta velocidad en cualquier lugar del planeta, incluso en zonas sin cobertura como los polos”.

Asimismo, la implementación de esta tecnología cuenta con ventajas para los viajeros, pues podrán disfrutar de una conexión estable para ver contenido en streaming, trabajar en línea, enviar correos o comunicarse en tiempo real mientras vuelan.



¿El wifi afectará la seguridad en los vuelos?

Una de las dudas más comunes es cómo será posible conectarse sin afectar la seguridad del vuelo, si normalmente los dispositivos deben permanecer en modo avión. La respuesta está en el tipo de tecnología.

Según la aerolínea, los aviones estarán equipados con antenas especiales que se comunican directamente con los satélites de Starlink, lo que crea una red wifi interna que no interfiere con los sistemas de navegación de la aeronave.

De este modo, los pasajeros continuarán activando el modo avión, pero podrán usar el wifi del avión con total normalidad, incluso sobre los océanos o regiones polares donde antes era imposible tener señal.