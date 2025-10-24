Los 8 mejores lugares para vivir en Estados Unidos, según importante ranking

Elegir dónde vivir en Estados Unidos puede ser un desafío. Factores como seguridad, salud, educación, costo de vivienda e inclusión social son esenciales para quienes buscan un lugar que ofrezca calidad de vida.

Cada año, el medio especializado CNBC publica un ranking de los mejores lugares para vivir en Estados Unidos, evaluando estos aspectos y otros indicadores como el cuidado infantil, la calidad del aire y los derechos reproductivos.

Así las cosas, quienes están pensando en mudarse de estado o incluso viven en otro país y quieren iniciar una vida en norteamérica, estos son los mejores estados para vivir, según el informe más reciente de CNBC, con datos de precios de vivienda y puntuaciones de calidad de vida.



1. Vermont

Precio medio de vivienda: $360.000

Puntuación de calidad de vida: 228/265

Destacado por: seguridad, inclusión, salud y calidad del aire

Vermont lidera el ranking por quinto año consecutivo. El estado se caracteriza por su baja criminalidad, aire limpio y leyes inclusivas que protegen contra la discriminación, lo que lo convierte en un lugar atractivo para familias y profesionales que buscan seguridad y bienestar social.

Vermont, Estados Unidos Foto: Unsplash

2. Maine

Precio medio de vivienda: $410.916

Puntuación de calidad de vida: 207/265

Destacado por: seguridad, inclusión y aire de calidad

Maine combina paisajes naturales con bajo índice de criminalidad y altos niveles de inclusión social. Además, obtuvo casi la máxima puntuación del Movement Advancement Project, organización que analiza políticas estatales para la comunidad LGBTQ+.



Maine, Estados Unidos Foto: Unsplash

3. Nueva Jersey

Precio medio de vivienda: $557.000

Puntuación de calidad de vida: 201/265

Destacado por: seguridad, salud y protección social

Nueva Jersey es ideal para quienes trabajan cerca de Nueva York sin asumir los altos costos de vivienda de la ciudad. El estado tiene la novena tasa más baja de criminalidad violenta y uno de los índices más bajos de muertes prematuras, según la United Health Foundation.

Nueva Jersey, Estados Unidos Foto: Unsplash

4. Minnesota

Precio medio de vivienda: $370.000

Puntuación de calidad de vida: 189/265

Destacado por: inclusión, derechos laborales, salud y derechos reproductivos

Minnesota sobresale por su sistema de salud, con la Mayo Clinic como referente, y por la protección de derechos laborales y reproductivos. Los residentes disfrutan de un entorno seguro y servicios de salud accesibles.

Minnesota, Estados Unidos Foto: Unsplash

5. Connecticut

Precio medio de vivienda: $429.761

Puntuación de calidad de vida: 179/265

Destacado por: seguridad, salud y legislación inclusiva

Connecticut combina bajo índice de criminalidad, altos estándares de salud y leyes que protegen contra la discriminación. La estabilidad laboral y la protección del trabajador son prioridades en el estado.

Connecticut, Estados Unidos Foto: Unsplash

6. Hawái

Precio medio de vivienda: $755.000

Puntuación de calidad de vida: 173/265

Destacado por: inclusión, calidad del aire y seguridad

El estado es reconocido por su aire limpio y baja criminalidad, aunque el costo de la vivienda es elevado. Un plan estatal busca garantizar acceso a preescolar para todos los niños de 3 y 4 años antes de 2032, abordando una de las áreas con menor puntaje en cuidado infantil.

Hawái, Estados Unidos Foto: Unsplash

7. North Dakota

Precio medio de vivienda: $281.609

Puntuación de calidad de vida: 171/265

Destacado por: cuidado infantil, salud, calidad del aire y seguridad

North Dakota ofrece aire limpio, bajos índices de criminalidad y acceso a servicios de salud y cuidado infantil. Los residentes reportan de las menores incidencias de estrés físico y mental en el país.

North Dakota, Estados Unidos Foto: Unsplash

8. Massachusetts

Precio medio de vivienda: $649.116

Puntuación de calidad de vida: 167/265

Destacado por: salud y protección laboral

Massachusetts es el estado más saludable de Estados Unidos, según la United Health Foundation, con el menor índice de muertes prematuras y la mayor disponibilidad de médicos de atención primaria y especialistas en salud mental por habitante. Además, cuenta con fuertes protecciones laborales.