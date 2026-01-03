En vivo
Tendencias:
Nicolás Maduro, CAPTURADO
Pasaje de Transmilenio
Sube la gasolina
UPC

Fiscal general de Venezuela responsabiliza a Estados Unidos de lo que pueda pasar con Maduro

El fiscal Tarek William Saab pidió, además, que se entregue una fe de vida de Maduro tras el operativo de captura.

