Fiscal general de Venezuela responsabiliza a Estados Unidos de lo que pueda pasar con Maduro

En medio de la escalada masiva de la tensión entre Estados Unidos y Venezuela, que se masificó tras la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro junto con su esposa Cilia Flórez, varias han sido las reacciones por parte de distintos referentes políticos del país venezolanos.

Delcy López, vicepresidenta de Venezuela, anunció consecuencias "desgarradoras" para el pueblo venezolano a través de un contacto con la televisión estatal; además, dijo que los ataques con misiles en inmediaciones de Caracas dejaron un "saldo indeterminado" de militares y civiles muertos.

Diosdado Cabello, por su parte, hizo un "llamado a la calma" y a no "facilitarle las cosas al enemigo invasor", calificando el ataque de Estados Unidos como "criminal y terrorista". Además, cuestionó a las organizaciones internacionales por ser "cómplices" del "ataque invasor".

Pese a estas declaraciones, el periódico The New York Times anunció que los ataques por parte de Estados Unidos para capturar al mandatario Nicolás Maduro no dejaron personas fallecidas.



Fiscal general de Venezuela pide fe de vida de Nicolás Maduro

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, responsabilizó al Gobierno de EE.UU. de lo que pueda pasar con el presidente Nicolás Maduro, luego de que el mandatario Donald Trump confirmara la captura del líder chavista y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron sacados "por aire del país" posterior al ataque estadounidense.



"Pido no solo la fe de vida de nuestro comandante en jefe (...), Nicolás Maduro, y de su esposa (...), Cilia Flores. Yo responsabilizo de manera directa al Gobierno de los Estados Unidos de América de cualquier circunstancia que pueda ocurrirle a nuestro presidente", dijo Saab en un contacto telefónico con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV)