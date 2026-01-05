Sindicato Nacional de Prensa de Venezuela denuncia arresto arbitrario de más de 20 periodistas

Tras la captura de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, junto con su esposa Cilia Flores el pasado 3 de enero en Caracas luego de un operativo militar realizado por Estados Unidos, la vicepresidenta del régimen Delcy Rodríguez asumió la presidencia interina este lunes durante la Asamblea Nacional.

Nicolás Maduro Foto: AFP - Freepik

Durante el evento, diversos medios de comunicación y prensa de agencias internacionales se encontraban haciendo cobertura de la Asamblea Nacional donde Rodríguez hacía su posesión juramentada.

Sin embargo, en este momento circulan diversas denuncias de arrestos "arbitrarios" que se han desarrollado a lo largo de este lunes, según denuncias del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela, quienes, a través de un comunicado, manifestaron su rechazo a lo que consideran "un patrón de criminalización del ejercicio periodístico".

Durante la cobertura de la instalación del período de sesiones en la AN, a los periodistas se les prohibió transmitir en vivo y grabar o hacer fotos.

Allí, al menos tres fueron detenidos por funcionarios de la DGCIM, trasladados al comando de la Guardia dentro del Palacio… — SNTP (@sntpvenezuela) January 5, 2026

La entidad anunció, además, que durante el evento varios de los periodistas fueron despojados de sus teléfonos celulares y que las autoridades exigieron que se les entregaran las contraseñas de acceso a sus dispositivos e ingresaron a sus cuentas de WhatsApp, a sus contactos, cuentas de Instagram, correos electrónicos e, incluso, a sus almacenamientos en la nube. Posteriormente, varios de ellos fueron arrestados.



Este tipo de actuaciones no solo vulnera la privacidad y el secreto de las fuentes, sino que configura un patrón de criminalización del ejercicio periodístico señaló la entidad.

Más de 20 periodistas arrestados en Venezuela

A través de su cuenta de X, el sindicato hizo un llamado a la liberación inmediata de 23 periodistas que se encuentran en este momento privados de la libertad y, además, exigen el desbloqueo de más de 60 medios censurados.

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela, comunicado. Foto: X @sntpvenezuela

El sindicato denuncia una "criminalización del trabajo sindical, del periodismo, de los derechos humanos y la disidencia pacífica", asegurando que estos son incompatibles con cualquier proyecto democrático y son un "obstáculo grave" para la reconciliación nacional.

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela, comunicado. Foto: X @sntpvenezuela

Publicidad

La entidad asegura que continuará acompañando a las víctimas y denunciando las "violaciones" a los derechos humanos "hasta que todos los derechos sean restituídos en Venezuela.