Venezuela  / Trump dice que Venezuela comprará exclusivamente productos fabricados en EE. UU.

Trump dice que Venezuela comprará exclusivamente productos fabricados en EE. UU.

El anuncio llega 24 horas después de que se confirmara que Caracas está por entregar a Estados Unidos entre 30 a 50 millones de barriles de petróleo.

