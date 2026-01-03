Venezuela declara estado de Conmoción Exterior y ordena pasar a la "lucha armada"

El Gobierno de Venezuela emitió un contundente comunicado oficial tras las explosiones registradas en la madrugada de este sábado, calificando los hechos como una "gravísima agresión militar" perpetrada por el Gobierno de los Estados Unidos. Ante la magnitud de los eventos, el presidente Nicolás Maduro firmó el decreto que declara el estado de Conmoción Exterior en todo el territorio nacional, una medida excepcional que busca preparar al país para un escenario de guerra.

Según el documento, los ataques no solo afectaron a la capital, Caracas, sino que se extendieron a los estados de Miranda, Aragua y La Guaira, impactando tanto zonas militares como localidades civiles. El Palacio de Miraflores denunció que esta ofensiva busca "quebrar por la fuerza la independencia política de la nación" para apoderarse de recursos estratégicos como el petróleo y los minerales.



Orden de despliegue y defensa integral

La respuesta del chavismo ha sido inmediata. El comunicado ordena el despliegue del Comando para la Defensa Integral de la Nación y activa la "fusión popular-militar-policial" en todos los estados y municipios. El texto es explícito en señalar el paso a una nueva fase de resistencia ante lo que consideran un intento de "cambio de régimen" promovido por Washington en alianza con sectores internos.

El Presidente Nicolás Maduro ha firmado y ordenando la implementación del Decreto que declara el estado de Conmoción Exterior (...) para pasar de inmediato a la lucha armada. Todo el país debe activarse para derrotar esta agresión imperialista señala el comunicado oficial.

En el ámbito diplomático, Venezuela anunció que apelará al artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas para ejercer el derecho a la legítima defensa. La denominada "Diplomacia Bolivariana de Paz" elevará las denuncias correspondientes ante el Consejo de Seguridad de la ONU, la CELAC y el Movimiento de Países No Alineados (MNOAL).

Vídeo del momento de un bombardeo sobre la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, también llamada informalmente Base Aérea La Carlota, en Caracas, Venezuela. pic.twitter.com/bIi961b3q4 — Vloonk (@vloonk) January 3, 2026

El Gobierno cerró su pronunciamiento con un llamado a la movilización social bajo la consigna "Pueblo a la calle", evocando figuras históricas y citando al fallecido Hugo Chávez para pedir "unidad, lucha, batalla y victoria" ante lo que describen como una "guerra colonial".