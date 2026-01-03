En vivo
Blu Radio  / Venezuela  / Venezuela declara estado de Conmoción Exterior y ordena pasar a la "lucha armada"

Venezuela declara estado de Conmoción Exterior y ordena pasar a la "lucha armada"

El régimen de Nicolás Maduro confirmó ataques en Caracas, Miranda, Aragua y La Guaira; denuncia una "agresión militar" por parte de Estados Unidos para apoderarse del petróleo.

