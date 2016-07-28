A Cuba nos regresan, pero muertos en un ataúd: migrante en Turbo

Uno de esos isleños es un ingeniero informático y vocero de la comunidad cubana que se encuentra albergada en una bodega en el barrio Obrero de ese municipio del Urabá antioqueño.

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Frente a la decisión de regresarlos a su país de origen, manifestó que la solución “no es la deportación” y que a “Cuba nos regresan, pero muertos en un ataúd”.

“Los más de 2.400 migrantes le estamos pidiendo apoyo al Gobierno de Colombia y a la Cancillería para que nos ayuden a negociar este puente aéreo con México y Panamá”, dijo.



El ingeniero cubano indicó que “hay muchos africanos que llegan a la selva de Darién y se desaparecen”. Frente a la supervivencia de los miles de migrantes, indicó que “la mayoría de cubanos nos estamos gastando entre 7 mil y 14 mil dólares para llegar a Estados Unidos”.

El vocero explicó que “no somos emigrantes ni indocumentados, solo estamos de tránsito en este país por el cierre de la frontera con Panamá”.

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En el municipio de Turbo fue declarada la calamidad pública por los precarias condiciones en las que viven los miles de cubanos que como este hombre solo buscan llegar a su destino.

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