Afectados por Hidroituango bloquearon Alcaldía de Medellín: Daniel Quintero se reunirá con ellos

Los funcionarios de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia vieron imposible entrar a sus puestos de trabajo esta mañana porque el lugar está tomado por las personas que estaban protestando frente al edificio de EPM con el objetivo de que escuchen sus inquietudes y necesidades frente al proyecto Hidroituango .

Mientras personal de la Secretaría de Seguridad dialoga con los manifestantes para acordar el desbloqueo del centro administrativo, por su parte el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, aseguró que este mismo lunes se sentará con los voceros del movimiento Ríos Vivos para escucharlos.

"Tenemos a la comunidad de Ríos Vivos haciendo un bloqueo en la alcaldía y la gobernación no dejando entrar a nadie. Yo ya he dicho que me voy a reunir con ellos, ellos estaban pidiendo mi presencia y lo que vamos a hacer es que una delegación de ellos vengan y se reúnan conmigo.", dijo el alcalde de Medellín

Además, para dar tranquilidad a las comunidades aguas abajo del proyecto, explicó que este no entrará en operación sin realizar las evacuaciones.

"Nosotros hemos sido claros con que la represa ni se va a iniciar hasta que no sea haga la evacuación. Difícilmente ocurrirá antes de 30 de noviembre. Eso puede ocurrir hasta que se haga la evacuación, en un mes, dos meses, no sé cuñando", puntualizó Daniel Quintero.

Finalmente, el alcalde de Medellín dice a las comunidades que entiende su preocupación, pero que esta es una nueva administración de EPM y quieren que dialoguen y confíen en ellos.

