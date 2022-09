Afiliados de Savia Salud están preocupados por el fantasma de la liquidación de la EPS

Miles de afiliados a Savia Salud están preocupados por el futuro de su atención ante el fantasma de la liquidación de esa EPS mixta en Antioquia, luego de que la Superintendencia de Salud no aceptara el plan de reorganización y prorrogara, por cuatro meses más, la vigilancia a la operación de la entidad.

Este proceso de vigilancia comenzó hace un año porque esta EPS mixta ha sufrido varios problemas y la Supersalud pidió que en doce meses se solucionaran esos inconvenientes, como 14.537 peticiones, quejas, reclamos y denuncias, más de 3.000 tutelas y deudas por 660.000 millones de pesos.

Publicidad

Ahora, la Superintendencia de Salud dio cuatro meses más para superar esas dificultades, pero el fantasma de la liquidación sigue latente. Por lo que más de 1700.000 millones de usuarios están en la incertidumbre.

"Terrible porque vamos a quedar desubicados sin saber donde nos van a atender y a ubicar", manifestó un usuario. "Es malo porque esto le ayuda mucho a uno en su bienestar diario", dijo otro.

A pesar de eso, las oficinas de atención siguen llenas de usuarios con quejas, según contaron algunos otros usuarios: "En este momento si tengo un problema con un biopsia, llevo 20 días con ella en la casa y no me han dado solución de decirme donde me la van a leer".

Una de las posibilidades es que, si eventualmente Savia Salud es liquidada, los miles de usuarios pasen a Sura. Sin embargo, en Mañanas Blu, el gerente de esta EPS privada, Pablo Otero, descartó esa opción: "Tenemos un reto, que es ese reto operativo, ya hoy con dos millones ochocientas mil personas en Antioquia y realmente generaría un impacto sobre ese riesgo operativo que tenemos con los usuarios", dijo.

Publicidad

Pero de la situación de Savia Salud se generó otra polémica, pues el alcalde Daniel Quintero aseguró que la EPS mixta fue creada entre los empresarios de Antioquia y los mandatarios del momento, Sergio Fajardo y Aníbal Gaviria, para beneficiar a Sura y dejar la atención de los más pobres y con enfermedades al régimen subsidiado.

Publicidad

"Entonces dijeron creemos una EPS publica, y mandamos los cliente o usuarios mas vulnerables, mayores y menos rentables y los pasamos a todos allá para que la carne, lo 'pulpito', quede en Sura y lo pobre quede en Sabia", aseveró en su momento Quintero.