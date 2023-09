Alcalde de Segovia, Antioquia, denuncia amenazas de presuntos integrantes del Clan del Golfo

No conformes con amenazar y desplazar a la población civil en Segovia, el Clan del Golfo que sostiene a muerte una disputa por el territorio con el ELN, amenazó al alcalde de este municipio del nordeste antioqueño, Didier Osorio, quien a pesar de que cuenta con un esquema de seguridad teme por su vida.

Así lo denunció el mandatario local quien aseguró que las amenazas llegaron hasta su despacho.

"Las amenazas nos llegan de manera directa, por emisarios que nos hacen llegar la información. Personas cercanas al Clan del Golfo", denunció el alcalde Didier Segovia.

El alcalde aseguró que la situación de orden público, pese a que no se han vuelto a presentar enfrentamientos, es tan compleja que no ha podido volver a las veredas ubicadas en los límites con el municipio de Remedios, donde los grupos armados estarían instalando retenes ilegales en los que les cobran a los campesinos hasta 200 mil pesos.

Publicidad

"No está garantizada nuestra seguridad. A la zona norte del territorio no podemos acceder en estos momentos porque hay puntos críticos donde constantemente estos grupos están haciendo retornos ilegales que no nos permiten ingresar a estos sitios"

No obstante informó que continúa el retorno voluntario de las más 1.000 personas que hace dos meses salieron de las veredas La Jagua, Arenales, San José del pescado y el Aguacate.