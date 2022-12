Alerta por robos con escopolamina en el Valle de Aburrá: van 351 casos denunciados en 2022

Siguen en aumento los casos de escopolaminados en el Valle de Aburrá, especialmente en horas de la noche. La víctima más reciente fue un joven de 28 años que el fin de semana conoció a un hombre en una discoteca gay ubicada en el Parque Lleras y a al que le robaron su celular, joyas, dinero en efectivo y las tarjetas débito y crédito.

Lo único que recuerda la víctima de este caso, un miembro de la comunidad LGBTIQ+, es que en la noche del sábado, 17 de diciembre, se encontraba solo en una discoteca ubicada en el Lleras y que allí conoció a un hombre con el que entabló una conversación. Eran las 11:30 de la noche aproximadamente.

De acuerdo con la víctima, en ningún momento sospechó de él y por eso accedió a recibirle un trago. Luego de eso bailaron y hablaron por varios minutos, pero de un momento a otro perdió el conocimiento. Cuando volvió en razón ya eran las 11 de la mañana del domingo y, extrañamente, se encontraba en la Avenida Oriental, donde de inmediato –como pudo– tomó un taxi que lo llevó hasta su casa, ubicada en el centro oriente de la ciudad. Sin embargo, su celular, su cadena y la billetera con dinero en efectivo y las tarjetas le fueron hurtadas.

"Cuando estaba sentado en la barra conocí a alguien que estaba muy bien vestido y se me presentó de manera formal, no me generó ninguna desconfianza. Ofreció invitarme a una botella de ron, la cual vi que la destaparon correctamente en la barra... todo estaba bien pero, después de unos minutos, perdí la razón", relató la víctima del hecho a Blu Radio.

La víctima, quien debió ser llevada a un centro de salud y quien por seguridad no reveló su identidad, asegura que fue el hombre que lo invitó a un trago cuando estaban en la discoteca el que lo drogó, pues tras revisar los videos de las cámaras de seguridad en el lugar, pero también los de los cajeros electrónicos que le facilitó el banco, se dio cuenta que era el victimario. Por eso hoy cuenta su historia, para alertar a las autoridades y a las personas de los riesgos de salir solos a rumbear en Medellín.

El coronel José Miranda, subcomandante de la Policía Metropolitana, señaló que se ha identificado que son pequeños grupos de personas los que se dedican a esta clase de hurtos en discotecas y bares.

"Lo que hemos podido identificar es que son dos o tres personas que se dedican a esta actividad de forma independiente y que se aprovechan en los lugares de expendio de bebidas embriagantes", aseguró el subcomandante de la Policía Metropolitana, el coronel José Miranda.

Las autoridades recomiendan verificar con quién se va salir o compartir un rato, debido a que solo este año han recibido más de 351 denuncias de personas que han asegurado ser víctimas de hurto con escopolamina en el Valle de Aburrá.

