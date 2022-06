Cinco vías de Antioquia tienen pasos restringidos por las lluvias durante este puente festivo

Las autoridades confirmaron que cinco vías en Antioquia tienen pasos restringidos en este puente festivo por deslizamientos ocasionados por las fuertes lluvias.

Los derrumbes tiene con cierres totales la vía que de Medellín conduce a La Pintada, en la Troncal del Café, y también en el trayecto Anorí - Los Mangos en el Nordeste del departamento, pues continúan fallas e inestabilidades de las montañas.

De hecho, en la conexión entre Puente Iglesias y Jericó, en el Suroeste, también está el tránsito suspendido.

En el caso de la vía al Urabá, que ha sido reiterada, tiene paso restringidos a un carril en algunos puntos por pequeños deslizamientos, mientras que en la vía a Santa Elena hay tránsito con para y siga cada 30 minutos.

Según el coronel Fabio Sierra, comandante de la Policía de Tránsito de Antioquia, ya están desplegados unos 400 uniformados en 24 áreas de prevención para garantizar la seguridad y guiar a los viajeros.

"No exceder los límites de velocidad, no hacer maniobras peligrosas y sobre todo, no injerir bebidas embriagantes a antes o durante su desplazamiento. Haber descansado la noche anterior os conductores con el fin de no tener microsueños, así como hacer pausas activas mínimo cada dos horas sobre sus ejes viales", recomendó el oficial.

Durante este puente festivo, se espera que en Antioquia se movilicen más de 300.000 vehículos por los seis ejes viales del departamento.

