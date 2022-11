Comenzó en Medellín renovación masiva de licencias de conducción: así es el proceso

Ante el vencimiento de por lo menos cinco millones de licencias de conducción en todo el país el próximo 20 de junio, la Alcaldía de Medellín ha dispuesto toda su capacidad logística para quienes requieran renovar sus licencias.

Cómo renovar la licencia de conducción en Medellín

Para hacer este trámite, los conductores deben estar inscritos en el RUNT, haber presentado los exámenes médicos de aptitud física, mental y coordinación motriz que se realizan en los Centros de Reconocimiento de Conductores y cargar estos documentos debidamente en el RUNT; así como llevar el original y copia de la licencia a renovar.

John Jairo Vélez, comandante encargado de Tránsito de la Secretaría de Movilidad de Medellín, entregó algunas recomendaciones para para realizar la renovación de la licencia.

Recomendaciones para renovar las licencias de conducción

"No se debe tener ningún tipo de sanción pendiente, comparendos por alguna infracción, no nos van a permitir renovar este documento, no dejemos para último momento este tramite para evitar congestiones y traumatismos", señaló Vélez.

Cuánto vale renovar la licencia de conducción

La expedición del documento físico, es decir el plástico, tiene un valor de $56.900 y se podrá renovar en los Centros de Servicios de la Secretaría de Movilidad, en Sao Paulo y en el Mascerca El Poblado.

