Concejal decidió donar sus honorarios por "insuficiente control político" en Caldas, Antioquia

Un concejal de Caldas, Antioquia, donará sus honorarios de febrero porque considera que no se realizaron debates de control político planificados por la mesa directiva del concejo municipal.

Asegura que tampoco los secretarios de despacho de la administración presentaron los informes del plan de desarrollo.

Se trata de Santiago Fernández, quien decidió donar sus honorarios porque, según él, los concejales del municipio no están haciendo nada para recuperar las obras inconclusas y los proyectos que no marchan bien.

“Se dedicaron a hacer secciones de relleno, no estamos cumpliendo nuestra función, no estamos ejerciendo realmente para lo que fuimos electos y a raíz de esto mi protesta radica allí. Por eso decido donar mis honorarios con el argumento de que no los merecemos”, sostuvo Fernández.

El concejal hace un llamado para que los secretarios de despacho del municipio asistan a los debates de control político, que, según el concejal, no se han llevado a cabo este año.

Dentro de las problemáticas que más le preocupan es la alimentación escolar que no ha cumplido con los estándares establecidos, la seguridad y algunas obras.

“Nos cansamos de pedir una visita del secretario de Infraestructura, del secretario de planeación y lo único que hizo el presidente de la corporación fue tener secciones de relleno, que mínimo deben durar tres horas y han sido terminadas en 20 o 30 minutos”, puntualizó.

Por la problemática de alimentación escolar que es la que más le preocupa al concejal, habló Jenny Vélez, coordinadora de este programa en Caldas, donde sostuvo que no han tenido problemas con las minutas escolares establecidas desde la gobernación y que si están cumpliendo con las entregas.

“Le hemos dado cumplimiento a las minutas patrón que es un documento donde se describen los menús que se deben entregar todos los días a los beneficiarios del programa”, afirmó Vélez.

