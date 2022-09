Continúa rifirrafe por pólizas de seguro Hidroituango: Gaviria insiste que no hay claridad en pagos

Sigue el rifirrafe por las pólizas de seguro de Hidroituango . El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, respondió a EPM que sigue sin ser claro por qué se cobró un monto inferior del seguro y afirmó que no les responden los derechos de petición.

Esta polémica comenzó en Mañanas BLU cuando gobernador Aníbal Gaviria reiteró que los 4.3 billones de pesos que pagaron las aseguradoras por la contingencia en Hidroituango fue poco porque equivale a mil millones de dólares y el proyecto fue asegurado por más de 3.150 millones .

EPM respondió y dijo que todo se hizo con los procedimientos jurídicos y se logró ese total porque la póliza pagó las liquidaciones.

Sin embargo, el gobernador no quedó satisfecho con la respuesta e insistió que fue inferior el valor. Además, señaló que EPM no responde sus inquietudes de manera formal: “No solo no nos informan de las situaciones cotidianas y de informaciones que después se dan a la opinión pública, sino que en ocasiones se demoran o no nos responden deforma completa los derechos de petición que se le hacen de manera formal a EPM”, concluyó el mandatario regional.

