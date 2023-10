Cortes de agua: estos son los barrios de Medellín que tendrán interrupción del servicio esta semana

Empresas Públicas de Medellín ( EPM ) informó que, para realizar labores de lavado de los tanques que atienden los circuitos de Limoncito y Santo Domingo, diversos sectores de la capital antioqueña tendrán cortes de agua durante esta semana.

Cortes de agua en Medellín

Los primeros cortes de agua se darán entre las 10:00 de la noche del martes 17 de octubre y las 4:00 de la mañana del miércoles 18 de octubre, en sectores como La Libertad, El Pinal, Sucre, Alejandro Echavarría, Enciso, Villatina, San Miguel, La Ladera, La Mansión, Los Ángeles, Boston y Caicedo, afectando a más de 15.000 usuarios.

Por otra parte, los otros cortes de agua en la capital antioqueña están programados entre las 7:00 de la noche del miércoles 18 de octubre y las 5:00 de la mañana del jueves 19 de octubre.

En el segundo caso, los cortes de agua afectarán a 15.349 usuarios de los sectores Santo Domingo Savio No. 1, Granizal, Moscú No. 2, La Salle, San Pablo, El Compromiso, La Esperanza No. 2, San José La Cima No. 1 S.E., San José La Cima No. 2 S.E., Las Granjas, Oriente, Popular, Santo Domingo Savio No. 2, Carpinelo, La Avanzada y Aldea Pablo VI.

