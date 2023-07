Crece polémica tras mensaje de Daniel Quintero a empresas para patrocinar palcos en Feria de Flores

Un mensaje de Daniel Quintero, a través de su cuenta de Twitter, fue lo que encendió la discusión en Medellín alrededor de la principal fiesta de la ciudad, la Feria de las Flores.

“Lamentablemente, este año, debido a la congelación de recursos de EPM por parte del Concejo, no podremos instalar las graderías públicas gratuitas para 25 mil personas como lo hicimos el año pasado”, reza el trino en el que añade que: “Por esta razón estamos buscando empresas maravillosas y dispuestas a hacer la donación la ciudad a cambio de publicidad para sus marcas”.

Feria de Flores | Mensaje a empresas patrocinadoras de todo el país: Nuestra administración democratizó la feria de las flores y eliminó el cobro por acceder a graderías en el desfile de Silleteros.



Lamentablemente, este año, debido a la congelación de recursos de EPM por parte… — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) July 11, 2023

Luis Miguel Úsuga, quien fue secretario de Cultura de Medellín entre 2009 y 2011, explicó a Blu Radio que la planeación de la Feria de las Flores comienza un año antes, por lo que aseguró que el trino de Daniel Quintero solo es una estrategia mediática.

"Es inaceptable, inadmisible, no es real. No puede ser cierto que faltando dos meses para la Feria de las Flores no tengan esos recursos; evidentemente es una manipulación mediática del hecho de que no les aprobaron 300.000 millones de pesos en el Consejo de la ciudad", dice el exfuncionario.

Al respecto, el concejal Alfredo Ramos cuestionó el mensaje argumentando que la Feria de las Flores "no son los temas sociales que supuestamente estaban defendiendo en los $360.000 millones de EPM".

Simón Pérez, otro de los concejales, también explica que, aunque existiera la falta de presupuesto para la feria, la Alcaldía tiene presupuestos no ejecutados que "tuvieron todo el tiempo para ser traslados entre las secretarías necesarias, para garantizar la proyección que se tenía; entonces es curioso que hoy, con una lógica que siento que pareciera más de campaña electoral, salga con este asunto de dárselas de salvador y creo que no es así", puntualiza Pérez.

Desde el Concejo admiten que es positivo que empresa privada realice inversión social en la ciudad, pero insisten en que, si existe una falta de recursos para la feria de las Flores, es por una falta de planeación y no por falta de dinero.