Daniel Quintero explica motivos de su renuncia: “No puedo quedarme con los brazos cruzados”

El sábado por la noche, Daniel Quintero, el hasta ahora alcalde de Medellín, sorprendió a la ciudadanía con un video en el que anunció su renuncia al cargo. Quintero expresó sus motivos para tomar esta decisión, que ha generado una gran repercusión en la política local.

"Hola a todos, ¿cómo están? Quiero darles una noticia que considero importante, pero quiero primero darles las gracias a Dios por haberme permitido ser alcalde de esta hermosa ciudad, a mi familia que le ha tocado sufrir durísimo todo esto y obviamente a todos ustedes que me permitieron ser su alcalde", comenzó diciendo Quintero en su mensaje.

El exalcalde explicó que su decisión de asumir la alcaldía no fue motivada por el privilegio o el honor del cargo, sino por su deseo de mejorar la vida de los habitantes de Medellín, especialmente de aquellos que carecen de oportunidades. "La razón principal por la que lo hice es porque pensaba siempre que había un niño en Popular, en Manrique, en Aranjuez, en la Comuna 13, que estaba ahí luchando para salir adelante sin oportunidades, sin plata para estudiar, sin un computador, y que se le iban cerrando las puertas y que se le iba acabando el futuro", afirmó.

Quintero recordó, lo que según él son, las adversidades y los desafíos que enfrentó durante su mandato, incluyendo los intentos de revocatoria, amenazas y montajes en su contra. Incluso en el momento más difícil de su vida, cuando su hijo estaba en cirugía, las críticas y ataques no cesaron. "Se metieron hasta con mis hijas. Eso es lo que más le puede doler a un padre. Y por ser alcalde, a uno no le deja de oler esas cosas. Eso duele muchísimo", lamentó.

Quintero destacó los logros de su administración, como la entrega de computadores a estudiantes, la implementación de matrícula cero en la universidad, la recuperación de recursos públicos en empresas como UNE e Hidroituango, y la construcción de una nueva línea del metro.

Sin embargo, el exalcalde explicó que las mismas razones que lo llevaron a asumir el cargo son las que lo motivan a renunciar. Denunció que los "políticos tradicionales", a través de Fico Gutiérrez, están tratando de regresar al poder y apoyando a aquellos que estuvieron involucrados en casos de corrupción, como Orbitel, Hidroituango y UNE.

"La causa fundamental que me lleva a tomar esta decisión es la misma que me llevó a ser alcalde. Luchar por esos niños para que tengan una oportunidad diferente. Que no sea solo la generación que me tocó a mí como alcalde, sino que sean todas las generaciones", afirmó Quintero.

El exalcalde anunció su intención de unirse a la lucha política como un ciudadano más y de apoyar a Juan Carlos Upegui como la única alternativa para enfrentar a lo que llama "ficuribismo".