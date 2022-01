Daniel Quintero ratificó que hará campaña por el no en la revocatoria en su contra

Ante las dudas que se habían generado en las redes sociales, debido a que a través de su cuenta de Twitter y pese a las alertas de la Procuraduría , el alcalde de Medellín Daniel Quintero inició una campaña para incentivar el 'no' en la revocatoria, el mandatario de la capital antioqueña lo ratificó en un trino en las últimas horas.

“Claro que haremos campaña por el No. #NoMás revocatorias fraudulentas cargadas de odio y revanchismo”, escribió el mandatario local.

Claro que haremos campaña por el No. #NoMás revocatorias fraudulentas cargadas de odio y revanchismo. — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) January 18, 2022

Por eso, Quintero, en compañía de sus funcionarios, ha comenzado una estrategia similar a la que en años pasados hizo el precandidato presidencial Gustavo Petro, cuando fue inhabilitado por la Procuraduría.

Se trata de escribirse en la palma de una de las manos “No +”, como un mensaje de rechazo a varios aspectos que la administración de Quintero ha criticado, como el uribismo, la corrupción, entre otros.

Juan Pablo Ramírez, secretario de Inclusión Social de Medellín, se refirió a la campaña 'No más', con la que el mandatario de la capital antioqueña y sus subalternos buscan defenderse de la campaña de revocatoria.

"Una revocatoria no es buena ni mala, no debe ser objeto de ataques. Dejemos a un lado la revocatoria como mecanismo de participación ciudadana. Esto no fue un tema planeado, fue espontáneo", aseguró el funcionario.

"Es una forma pertinente para decir No más a muchas que están pasando a Medellín", añadió Ramírez.

Por otro lado, sectores cercanos al 'petrismo', como el sindicato de maestros Adida, anunció que en su independencia no hace parte, ni apoya el proceso de revocatoria en contra del alcalde de Medellín Daniel Quintero.

Afirman que quienes adelantan la revocatoria son sectores "retardatarios de la ciudad y el departamento", que quieren recuperar a toda costa lo que perdieron en las urnas.

Por tal motivo le solicitan a los maestros rechazar este proceso de revocatoria y legitimar la voluntad del pueblo en las urnas.

Escuche a Juan Pablo Ramírez en Mañanas BLU: