Del amor al odio: Daniel Quintero y Albert Corredor mantienen acalorada pelea en redes sociales

A pesar de haber trabajado juntos en los primeros años de la administración de Daniel Quintero como alcalde de Medellín, el exalcalde y el candidato a la Alcaldía Albert Corredor andan agarrados en la red social X.

En el primer cruce de mensajes nace de una publicación de Daniel Quintero asegurando que "el que no vota por Upegui está votando para que vuelva el uribismo", a lo que su ahora examigo, respondió que la división que está generando le va a pasar factura en las elecciones del próximo domingo.

Este domingo haber dividido y haber abandonado a Medellín pasará factura. El 75% de Medellín te rechaza, me alababas por mi lucha frontal contra el uribismo, ahora me atacas y persigues sólo por ser el único capaz de derrotar a fico.

NI fico NI quintero #CORREDORALCALDE https://t.co/wPN7gMnqjs — Albert Corredor 🤙🏼 (@AlbertCorredor) October 23, 2023

Pero la discusión subió de tono cuando Albert Corredor publicó, menos de 24 horas después, retando a la campaña de Juan Carlos Upegui diciendo "¿A lo bien ustedes me ven a mí bajándome de esta campañota que hemos logrado para apoyar a Juan Carlos Upegui? Pa’ guevón no me criaron en mi casa".

Primero con Uribe, luego con Quintero y ahora dividiendo para hacerle el favor a Uribe. A nosotros lo que no nos enseñaron en la casa fue a traicionar a los amigos. https://t.co/85OlIQtqGA — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) October 23, 2023

Fue ese mensaje que provocó una respuesta por parte del exalcalde de Medellín, en la que da a entender que su amistad terminó, pues le responde que "a nosotros lo que no nos enseñaron en la casa fue a traicionar a los amigos".

Incluso, Quintero aprovechó la pelea para publicar un video en el que dice a los seguidores de Corredor que es por Juan Carlos Upegui por quien deben votar.

"Quiero enviar un mensaje muy especial a todas las personas que apoyaban a Albert Corredor, y que al hacerlo creían que nos estaban apoyando a nosotros, para decirles que este es el momento de la unidad, para decirles que hay que apoyar a Upegui, que es la opción posible para derrotar al uribismo y para que se mantenga nuestro gobierno", Dijo Quintero en su mensaje.

Un mensaje para los que iban a votar por Corredor. Hoy lo urgente es frenar lo atroz. Votar por Corredor es votar por Fico. Upegui Alcalde. pic.twitter.com/BXrakpBkut — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) October 23, 2023

Corredor aún no responde al último mensaje, lo que sí es evidente es que la relación que alguna vez tuvieron de amistad y cercanía ahora está más que distante.

