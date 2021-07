Continúa la indignación en el país por el caso de los 14 niños que habrían sido víctimas de abusos por parte de un hombre en un jardín infantil en Medellín.

Noticias Caracol habló con los padres de las víctimas, quienes entregaron más detalles de este caso, ocurrido en el barrio Santa Cruz.

“Mientras la médico legista estaba revisando a mi hijo, mi hijo le dice: 'Doctora, ahí me tocó el amigo grande de la guardería' (…). Lo tocó con las manos, que le dolió, también nos dice que salió y le contó a la profesora, que la profesora no hizo nada”, reveló una madre de familia.

El presidente Iván Duque , durante la Inauguración de la Institución Educativa Familia de Nazareth en Riohacha, se refirió a las denuncias de abuso sexual y condenó el hecho.

El mandatario dijo que por eso durante su Gobierno ha insistido tanto en la cadena perpetua contra violadores de niños y que el próximo martes estará sancionando esta ley.

“Hemos visto con dolor serias denuncias de abusos sexuales contra niños en lugares que estaban destinados para su cuidado. Me indigna, me duele, me da rabia; rechazo ver ese abuso a los niños de Colombia. Y esas bestias malnacidas que cometieron esos hechos tienen que pagar toda la carga de la justicia por lo que cometieron”, afirmó Duque.