El acontecer político de Antioquia, en la ronda política de Blu

No hay campaña que no meta la pata. Hoy nos tocó el turno a nosotros. En medio de este tema #AutonomíaFiscal, mi querido CM se emocionó y le dio por declarar a Provenza como un municipio y hasta lo dotó de belleza natural. No queda sino disculparnos y reírnos. Confío en que a mi… pic.twitter.com/SkdPA3AsKF