Emergencia por fuertes lluvias en Bello deja tres muertos, dos heridos y varias viviendas evacuadas

Los habitantes de varios sectores de Bello, Antioquia, pasaron la noche en zozobra y fuera de sus casas por cuenta de la creciente de varias quebradas que pasaron de ser pequeños hilos de agua a arroyos que se metieron a las viviendas, calles e incluso activaron las alarmas de emergencias.

Los barrios París, Nueva Jerusalén, Hato Viejo y La Gabriela son algunos de los lugares donde más se reportaron daños.

Sin embargo, la tragedia se registró en la vereda Potrerito, donde la fuerza del agua arrastró una casa y le quitó la vida a una adulta mayor y dos niños, al parecer miembros de una misma familia.

“Se ha venido toda una creciente que ha dejado tres personas fallecidas, dos de ellas menores de edad”, informó el alcalde Óscar Pérez.

[Hilo] #Atención A esta hora se reportan fuertes lluvias en varios puntos del Valle de Aburrá; sin embargo, las principales emergencias están en Bello con el desbordamiento de quebradas e inundaciones en calles y casas. Video: Denuncias Antioquia #VocesySonidos pic.twitter.com/pZEGRs4Kvd — BLU Antioquia (@BLUAntioquia) June 26, 2021

Hasta el momento las autoridades han atendido dos personas lesionadas en la zona donde según, Wber Zapata, secretario de Gestión del Riesgo, ya habían emitido varias órdenes de evacuación por riesgos de deslizamiento.

“La comisión técnica está haciendo evaluación de la parte estructural de las viviendas y sugiere una evacuación preventiva”, dijo el secretario Zapata.

En la madrugada de este sábado continúan los organismos de socorro atendiendo la emergencia y con drones evalúan el estado de la quebrada aguas arriba para determinar si es seguro o no el regreso de las familias.

A la fecha son 10 las muertes por cuenta de la temporada de lluvias que se han registrado en Antioquia.