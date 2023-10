Empleados de dos hospitales públicos en Antioquia protestan por grave crisis financiera

Como “desolador” describen algunos empleados del Hospital San Rafael en el municipio de Itagüí, sur del Valle de Aburrá, la situación a la que ha llegado este centro de atención público por una grave crisis financiera que amenaza sus operaciones.

La deuda ronda los 24.000 millones de pesos y no solo afecta la calidad de vida de los profesionales a los cuales les adeudan hasta un año de salario, sino a los mismos pacientes, pues hacen falta insumos de gran importancia para su atención. Así lo manifestó Valeria Piedrahita, médica de urgencias del hospital.

"No tenemos sangres, no tenemos catéter, no tenemos gasas, hemocomponentes y se les deben salarios a diferentes trabajadores que además están a través de agremiaciones porque lo que se hizo fue tercerización de la salud", dijo a Blu Radio la profesional sobre el centro de atención que ahora solo recibe urgencias vitales.

El panorama es aún más complejo, según la profesional, pues al exponer la problemática ante las autoridades, estas han asegurado que todo depende del ingreso de recursos por pagos de deudas de las EPS y otras entidades a las cuentas de la institución, las cuales a su vez están embargadas por proveedores.

Publicidad

"El gerente nos ha dicho que no tiene de donde más sacar plata y desde la Secretaría de Salud nos respondieron que mirarámos qué nos debe el ADRES, qué nos debe las EPS, que deben miles de millones. En la Gobernación nos dijeron básicamente que si nos tenemos con qué trabajar, qué pesar", añadió.

Aún así, el contexto no es menos alentador en el municipio de Angelópolis, suroeste del departamento, donde nuevamente en las últimas horas empleados de la ESE Hospital La Misericordia bloquearon la vía que comunica a la localidad con Caldas en el sector de Horizontes.

Allí son cerca de 30 los profesionales afectados entre fijos y contratistas a los cuales les adeudan hasta 20 meses de salario. Carlos Serna, conductor de ambulancia, manifestó que se agotó la paciencia frente a promesas incumplidas.

Publicidad

"Vamos a mantener la protesta porque siempre ha sido ilusiones; que este mes sí, que este mes sí y ya llevamos 20 meses esperando", explicó.

Se espera que en las próximas las directivas del hospital se reúnan con los empleados para avanzar en una mesa de trabajo que permita encontrar soluciones a las problemáticas financieras denunciadas.

Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar: