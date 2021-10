En Antioquia buscan a niña extranjera que desapareció en el Peñol

Según la denuncia de la madre de la niña, Yanara Vega Fatela de nacionalidad cubana y residente de Estados Unidos, la menor llegó a Colombia porque su padre la sacó del país norteamericano el 17 de julio de 2020 sin su autorización.

“De ahí la pasó a Ecuador y cuando la estaban buscando las autoridades, la pasó a Colombia. Su ex esposa o esposa, no tengo conocimiento, me llamó y me dijo dónde estaba y las autoridades de Colombia los interceptaron”, informó Yanara Vega Fatela, madre de la menor.

Desde esa fecha comenzó un proceso judicial de custodia. El viernes, 29 de octubre, le dieron a la madre la orden de restitución de la niña, pero cuando fue a buscarla en la finca de El Peñol donde residía el padre, no la encontró.

“Se movilizó y él ya no estaba, ahora lo andan buscando por toda Antioquia y Colombia, no se sabe nada más hasta que aparezca él, ojalá”, puntualizó Vega.

El padre de la menor, Daniel Von Karin, tiene nacionalidad estadounidense y alemana. Un juzgado de Marinilla activó el mecanismo de la búsqueda para evitar la desaparición.