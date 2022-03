En disturbios y con una periodista herida terminaron protestas del Día de la Mujer en Medellín

La marcha de conmemoración del Día Internacional de los Derechos de la Mujer comenzó de manera pacífica con los reclamos de miles de mujeres por las calles de Medellín.

#8M 💜🔥| Inicia movilización en la ciudad de Medellín. Cientos de mujeres salen a las calles a expresar su inconformidad frente a las distintas violencias que a diario viven las mujeres. pic.twitter.com/WfE3zDEfPj — Colombia Informa (@Col_Informa) March 8, 2022

Publicidad

Pero la manifestación terminó con daños a las estaciones de Metroplús, buses pintados con mensajes feministas y enfrentamientos contra algunos integrantes del Esmad.

En medio de las protestas de mujeres en Medellín, se registran disturbios en la avenida Oriental y daños en estaciones del metroplús. La movilización continúa hacia el Teatro Pablo Tobón Uribe #VocesySonidos https://t.co/Waf9H6pz0g Video: Denuncias Antioquia pic.twitter.com/7Jo7zKT3ww — BLU Antioquia (@BLUAntioquia) March 8, 2022

Publicidad

Los disturbios también tuvieron agresiones a la prensa, como el caso de la periodista de TeleMedellín Manuela Granda quien fue herida con un objeto lanzado contra su cabeza mientras hacía el cubrimiento de esta protesta.

En medio de los disturbios de la protesta de las mujeres, la periodista de Telemedellín, Manuela Granda, fue agredida con un objeto en su cabeza. La comunicadora fue atendida por personal APH y se encuentra estable. #VocesySonidos https://t.co/Waf9H6pz0g pic.twitter.com/mescpolNVZ — BLU Antioquia (@BLUAntioquia) March 9, 2022

Publicidad

La comunicadora cree que la agresión fue porque llevó un camarógrafo hombre, pues las manifestantes reclamaban directamente a su compañero y exigían que solo fueran mujeres a grabar.

"Ellas nos decían que nos fuéramos, pero nos acorralaban. Entonces, no teníamos por dónde salir. Mi camarógrafo comenzó a caminar de espalda y yo me fui detrás de él. En ese momento, tiraron como una lata de cerveza o no sé de qué y me golpearon en la cabeza y me reventaron", relató la periodista.

Publicidad

Rechazamos de manera contundente los daños ocasionados a las estaciones de @Metroplús de la Av. Oriental. Nuestro sistema presta un gran servicio de movilidad a los ciudadanos. La protesta violenta va en contravía de la #CulturaMetro @AlcaldiadeMed — Metroplús S.A. (@Metroplus_SA) March 9, 2022

De manera preliminar, se conoce que dos personas fueron aprehendidas en medio de los disturbios de esa conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Publicidad

Le puede interesar. Escuche El Mundo Hoy: