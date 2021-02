“En el único país en el que expropian empresas es en Venezuela”: Daniel Quintero a Uribe

El alcalde Daniel Quintero respondió en Mañanas BLU a la propuesta que hizo el expresidente Álvaro Uribe de intervenir EPM por los problemas que se han venido presentando . De acuerdo con Quintero, Colombia no puede terminar como Venezuela.

“En el único país en el que intervienen y expropian empresas que dan utilidades es Venezuela, en el periodo de Chávez y Maduro. En Colombia, gracias a Dios, eso no ha pasado. Me sorprende escuchar al expresidente Uribe hablar de intervenciones o expropiaciones en momentos de buenos rendimientos”, dijo.

Quintero manifestó que las empresas que han sido intervenidas en Colombia han terminados expoliadas: “En Colombia se intervienen empresas cuando tienen problemas económicos”.

En ese sentido, Quintero le recomendó a Uribe “tener cuidado con su Twitter ” porque podría incurrir en pánico económico.

“Cada mensaje que emite Uribe genera pánico económico. Que Uribe tenga cuidado con su Twitter porque cuando manda mensajes que le van a bajar la calificación a la empresa, empieza a generar una preocupación en los mercados”, manifestó.

Añadió que, como alcalde de Medellín, debe llamar a la responsabilidad al expresidente y enfatizó en que no hay crisis en EPM.

Publicidad

“Esta es una crisis artificial creada para aprovechar esto en un sentido político”, manifestó.

En un trino, el expresidente Álvaro dijo que “el Gobierno Nacional debería pensar en la intervención en EPM”.

“El Gobierno Nacional debería pensar en la intervención en EPM. Las calificadoras son claras, de no recuperarse el Gbno Corporativo la bajan a BB+, quedaría sin grado de inversión y seguiría empeorando. Mejor una decisión fuerte que lamentaciones posteriores”, escribió Uribe.

“No estoy politizando EPM”

El alcalde manifestó que con sus acciones no está politizando a EPM y que está cumpliendo con el mandato que le dieron los ciudadanos de Medellín.

“Que el gobierno corporativo no sea que el alcalde no se meta o que no se dé cuenta que están pasando las cosas”, dijo.

Publicidad

Quintero admitió que se reunió con el expresidente César Gaviria , pero no para hablar de EPM.

“Él sabe de política, pero no creo que sepa mucho de energía. Estuvimos hablando como medio hora, hablamos de política y muchas cosas”, puntualizó.

María Camila Villamizar

Sobre las declaraciones del exgerente de EPM, Álvaro Rendón en BLU Radio , en las que dijo que su secretaria privada, María Camila Villamizar, maneja EPM, Quintero dijo que ella es la coordinara del gobierno corporativo.

“María Camila Villamizar es la coordinadora del gobierno corporativo en el conglomerado. Por tal razón, cuando la junta directiva da una instrucción, ella está pendiente de que se cumpla”, puntualizó Quintero.

“Yo mando”

Publicidad

El alcalde dijo que jefes no tiene, respecto a las versiones que hablan de intervención del expresidente Gaviria en EPM y añadió que no hay ninguna toma hostil.

“Están hablando de toma hostil. Yo mando, eso si es cierto y no solo lo hago yo. Lo hace la junta directiva, una junta directiva independiente y con mucho carácter. Ahí no hay ningún pintado en la pared”, puntualizó.