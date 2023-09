Están hablando tanto que me estoy animando: Quintero ante rumores de renuncia a Alcaldía de Medellín

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero recorrió las calles de Medellín para entregar un periódico titulado ‘El poder de la verdad’, una iniciativa de su administración para iniciar la rendición de cuentas de sus cuatro años de Gobierno . Durante este recorrido, el mandatario distrital hizo declaraciones en las que dejó entrever sus sentimientos respecto a las crecientes especulaciones sobre su renuncia.

"Están hablando tanto que me estoy animando", expresó Quintero Calle en relación a los rumores sobre su renuncia, aunque evitó confirmar o desmentir la posibilidad de dejar su cargo como alcalde. "Pero les cuento una cosa, si yo llegara a hacer algo así sería para salir a defender a Medellín y a recorrer las calles como lo estamos haciendo hoy, como lo vamos a seguir haciendo hasta el último día de mi Gobierno", agregó.

Cuando se le preguntó sobre los motivos de su posible renuncia y si esta estaría relacionada con la sanción de la Procuraduría por las agresiones verbales contra el concejal del Centro Democrático, Sebastián López, Quintero respondió: "Uno tiene más protección cuando es alcalde, cuando no sale, si saliera, tendría menos protección, entonces no es verdad eso, no hace sentido, es como les digo yo, que yo soy de batallas de guerras, de luchas".

La incertidumbre sobre su futuro político ha llevado a muchos a especular sobre sus intenciones. Algunos analistas sugieren que, en caso de que Daniel Quintero tome la decisión de renunciar, podría sumergirse de lleno en la contienda por la Alcaldía de Medellín, apoyando abiertamente al candidato independiente Juan Carlos Upegui . Esto podría modificar el escenario político de la ciudad.

La participación activa del actual alcalde en la campaña podría darle un impulso importante a la candidatura de Upegui, quien se encuentra en la segunda posición en las últimas encuestas.

