Este año 350.000 migrantes han hecho tránsito por Urabá y más de 6.000 se quedaron varados

Solo en el municipio de Turbo, según el alcalde Felipe Maturana, habría 3.000 migrantes varados y en condición de calle desde hace más de tres meses, pues no tienen dinero para comprar el tiquete en lancha que los lleve hacia Acandí en Chocó donde inicia su travesía por el Darién.

Al igual que en Necoclí, donde habría otros 2.000 migrantes en la misma situación y en Chigorodó, donde hay cerca de 1.500 migrantes en condición de calle, estas personas se han asentado en las playas, parques y escenarios deportivos.

"Tenemos en este momento tres placas deportivas ocupadas, muchos andenes; en la entrada del muelle turístico también se ha asentado esta población. Espacios públicos que no cuentan con las condiciones mínimas de salubridad, que no tienen baño ni agua potable, y han logrado sobrevivir gracias a la solidaridad del pueblo turbeño y la cooperación internacional", manifestó el alcalde de Turbo, Felipe Maturana, quien también aseguró que le adeudan más de 20.000 millones de pesos a los empleados del hospital por la atención de migrantes.

El incremento exponencial de migrantes que hacen su tránsito por el Urabá antioqueño ha desbordado las capacidades de los municipios y hasta del departamento, según lo reiteró el gobernador Aníbal Gaviria, quien le advirtió al Gobierno que sin su apoyo no es posible solucionar la crisis.

"Nosotros estamos trabajando para mitigar y gestionar ese tránsito migratorio, pero verdaderamente una transformación del problema requiere, por ejemplo, una mayor presencia de Policía Nacional y eso no compete al gobierno departamental; requiere una mayor presencia de funcionarios de Migración Colombia y eso no depende del gobierno departamental. Requiere de la instalación de un centro de atención fronterizo y eso no depende del gobierno departamental", advirtió Aníbal Gaviria.

Entre tanto, la Procuraduría evalúa iniciar acciones disciplinarias contra 17 entidades por no adoptar las medidas que evitarán la crisis que hoy se está viviendo.

"Venimos alertando desde la Procuraduría, con un informe preventivo en enero y otro en junio, y no vemos resultado, por lo cual esto nos hace evaluar si es necesario realizar la apertura de investigaciones disciplinarias ante la inacción de las diferentes entidades para realizar acciones frente a esta crisis migratoria", anunció Javier Augusto Sarmiento, procurador delegado para la defensa de los derechos humanos.

Solo este año, 350.000 migrantes han cruzado el Urabá antioqueño. Finalmente el gobernador de Antioquia informó que la cancillería convocó a una reunión con la Comisión nacional para la Evacuación y el Análisis de la Situación Migratoria la primera semana de octubre.

