Estos son los secretarios que le renunciaron a Quintero para liderar campaña de Petro en Antioquia

Con tres exsecretarios, se enfila el apoyo del alcalde de Medellín , Daniel Quintero, a la campaña del Pacto Histórico buscando lograr una mayoría de votos que lleven al candidato Gustavo Petro a ganar la presidencia.

Dos horas después de que presentaran la renuncia en la Alpujarra, a un costado del Concejo de Medellín, fueron recibidos Esteban Restrepo, Juan Pablo Ramírez y Juan Upegui por cerca de 200 ciudadanos del movimiento Independientes.

Inicialmente, los exsecretarios de la Alcaldía de Medellín expresaron que como se unieron para ganar en la campaña de Daniel Quintero lo quieren hacer con el candidato presidencial Gustavo Petro, pero en Antioquia.

”Como hicimos en la campaña de 2019, como ganamos la alcaldía, en las calles, con la gente, vamos a sumarnos a la campaña presidencial de Gustavo Petro”, indicó Juan Carlos Upegui, exsecretario de la No Violencia de Medellín.

Por su parte, Juan Pablo Ramírez, quien hasta hoy fue el secretario de Inclusión Social de Medellín, manifestó su molestia por un supuesto intento de fraude electoral y aludiendo a una amenaza de un conteo total solicitado por el Centro Democrático, invitó a las personas a marchar.

“Debemos manifestarnos, ante todo, debemos movilizarnos a las calles para decir no más, basta de la continuidad de un gobierno uribista, un Duque 2.0 encarnado en el señor Federico Gutiérrez”, señaló Juan Pablo Ramírez.

Esteban Restrepo, quien hasta hoy fue el secretario de Gobierno, aprovechó también para criticar a quien ganó con 800 mil votos en Antioquia, el candidato Federico Gutiérrez.

El futuro se parece a nosotros. Medellín ya no les pertenece. Colombia ya no les pertenece. — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) January 2, 2021

“Federico Gutiérrez no es solamente el candidato del uribismo, es un títere de las élites y es un completo inepto, eso es Federico Gutiérrez, un completo inepto que no hizo nada por la ciudad de Medellín y no va hacer nada por Colombia”, manifestó Esteban Restrepo, ex secretario de Gobierno de la Alcaldía de Medellín.

Anunciaron que la financiación de la campaña será con aportes ciudadanos y del partido Pacto Histórico. Su meta, continuaron, es obtener 300.000 votos en Antioquia.

Esta convocatoria ha generado polémica porque se observaron personas con camisetas que portaban el logo “El futuro se parece a nosotros”, un texto que utiliza el alcalde de Medellín en redes sociales y también por la presencia de menores de edad que portaban la camiseta del Pacto Histórico.

Alejandro Matta, también fue otro de los secretarios que renuncio a la alcaldía de Medellín