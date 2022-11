Familias reclaman retiro de escombros de sus viviendas tras choque de avioneta en Medellín

Familias de las casas afectadas tras el choque de una avioneta en el barrio Belén Rosales de Medellín reclaman que los escombros que dejó el siniestro, donde fallecieron ocho personas , sean retirados del lugar.

Luego de las labores de extracción de los cadáveres de las víctimas y de las partes de la avioneta siniestrada, los escombros de las paredes y pisos afectados siguen en las viviendas sin que nadie haga el retiro.

Catalina Garcés, una de las afectadas, señaló que desde la aerolínea les han dicho que los escombros son responsabilidad de cada familia.

"Yo no entiendo cómo no sacan esos escombros, tengo pedazos de pared gigantes sobre mi techo, ya mi techo obviamente tiene daños pero por lo menos sáquenme los escombros de mi techo, porque yo no estoy evacuada, yo sí estoy en mi casa", aseveró.

Agregó que hubo atención mientras reiteraban el fuselaje de la avioneta pero ahora nadie responde: "De yo haber sabido que me iban a dejar este chicharrón aquí, no les dejo sacar ni poner un solo pie más en mi casa para que sacaran ese avión", sentenció la afectada.

Cómo fue el accidente de la avioneta en Medellín.

El accidente de la avioneta ocurrió el pasado lunes y en él fallecieron los dos tripulantes y sus ocho pasajeros, mientras que algunos habitantes de las casas afectadas sobrevivieron de milagro, pues habían salido minutos antes de la tragedia .

Tras presentarse el siniestro, la Aeronáutica Civil determinó, en medio de sus investigaciones, que la avioneta tenía los permisos en regla : "De acuerdo con los registros preliminares, el operador gestionó las inspecciones técnicas requeridas por la aeronave. Además, las licencias y los certificados médicos de los dos pilotos que fallecieron estaban en regla", informó la entidad por medio de un comunicado.

Qué pasó con las familias afectadas por el siniestro de la avioneta en Medellín.

Cabe recordar que cuatro familias continúan evacuadas y alojadas en un hotel de manera temporal, pero por ahora tampoco les han informado quién responderá con la reparación de sus viviendas.

