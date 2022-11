Golpean y amenazan al gerente del hospital de Campamento, Antioquia

No cesa la violencia contra la misión médica en Antioquia , mientras se encontraba trasladándose desde el municipio de Campamento hacia Medellín, dos hombres que iban en moto interceptan al gerente del hospital La Sagrada Familia de ese municipio, Diego León Cardona González, para amenazar y golpearlo.

Cardona aseguró que cuando iba por una zona despoblada los sujetos le atravesaron la moto, le apuntaron, dañaron uno de los vidrios de las puertas traseras de su vehículo, que lo obligó a frenar y ahí fue cuando fue obligado a descender y luego de gritar varios improperios y amenazas, fue golpeado con el arma de fuego en varias ocasiones

“Se atraviesan por el lado izquierdo y me apuntan con un arma de fuego, me hacen parar y luego golpean la ventana del lado de atrás del carro, la cual revienta. Me hace bajar y empezamos a forcejear", narró.

No es la primera vez que recibe amenazas y que le piden que renuncie, pues supuestamente no lo quieren en el municipio y que obligó a que la Unidad Nacional de Protección -UNP le brindara un chaleco y un botón de pánico, que fue insuficiente porque hasta se lo intentaron quitar.

Mientras el director, Cardona González, recibió atención médica en el hospital San Juan de Dios de Yarumal, por medio de un comunicado la Asociación de empresas sociales del Estado en Antioquia, Aesa, rechazó este atentado y observa con preocupación la intolerancia al personal médico del departamento.

“Aesa rechaza de manera contundente el atentado recibido por el doctor Cardona y solicita a las autoridades respectivas que se apliquen de inmediato todas las medidas de seguridad necesarias para salvaguardar su vida”, puntualizó la comunicación.

