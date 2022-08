Hallan restos de joven combatiente de las Farc en fosa en Dabeiba, Antioquia

La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas encontró los restos de un joven combatiente de las Farc que fue enterrado en una fosa clandestina en Dabeiba, Antioquia .

Este cuerpo sería el de un joven de unos 22 años que perteneció al extinto grupo armado y que fue asesinado en medio de un combate en esa zona rural de esa localidad del Occidente de Antioquia.

El hallazgo se hizo gracias a un equipo forense que llegó hasta la zona donde información de los campesinos indicaba que podrían estar los restos óseos de una persona.

Según el informante de estos restos óseos, dio aviso porque nadie quería indicar dónde podría estar ese joven.

"Yo me contacté por ahí y ya me dijeron que a esas personas las están sacando. Entonces, les dije que si me buscan, yo más o menos tengo idea de dónde están y ya yo les digo para que lo busquen (...) Yo digo que él me agradece mucho porque ya el pelao no va a quedar por ahí botado", agregó.

Este lugar hace parte del Registro Nacional de Fosas, Cementerios Ilegales y Sepulturas, que construye la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas.

En el Plan Regional de Búsqueda Sur del Urabá ya se ha identificado que podrían estar 1.259 personas desaparecidas en Dabeiba y Mutatá.

