La “sanción” que le aplicaron a taxista que intentó tumbar a ciclista en Medellín

En un acto simbólico, la secretaría de Movilidad de Medellín invitó y acompañó a Pedro Sanmartín, el involucrado en una discusión con un ciclista el pasado fin de semana, a montar en bicicleta, precisamente para estar en los zapatos de quien agredió.

“Estuvimos en una reconciliación con la secretaría de Movilidad, con los ciclistas. Esto me enseñó a que en realidad tenemos que ser más tolerantes, que no tenemos que abusar de la gente, ni abusar en lo que vamos, ni aprovecharnos de nadie. Pido muchas disculpas porque me siento re apenado”, contó Sanmartín.

En el espacio también participaron ciclistas, miembros de las empresas de taxis y el secretario de Movilidad, Carlos Cadena, quien aseguró que este es un acto de reconciliación a favor de la vida en las calles.

Este año, en nuestra ciudad, han muerto 141 personas por incidentes viales, de las cuales 11 fueron ciclistas. Hoy nos manifestamos de manera conjunta para enviar un mensaje de reconciliación, de autocuidado, de autorregulación pues todos somos actores de las calles y nos debemos cuidar. agregó Cadena.

Cabe recordar que el taxista se hizo conocido luego que, el pasado lunes festivo, hiciera una maniobra peligrosa contra un ciclista con el que discutía en el soterrado de Parques del Río.