General Mario Montoya dará su versión por presuntos casos de falsos positivos en Antioquia

En la Universidad Cooperativa de Colombia de Medellín a partir de este jueves, 29 de septiembre, se llevará a cabo la audiencia del general en retiro Mario Montoya por casos de falsos positivos en Antioquia. En el lugar, algunas víctimas del conflicto protestaron por exclusión del ingreso a la sala.

La audiencia reservada se desarrollará en el piso sexto de la universidad. Desde este lugar, el general Montoya rendirá versión libre sobre su presunta participación en al menos 230 casos de falsos positivos en Antioquia, durante el 2002 y 2003, cuando fue comandante de la Cuarta Brigada del Ejército.

Mientras que, en el piso octavo, estarán 66 víctimas acreditas, pero en una sala espejo en donde solo pueden escuchar al general más no preguntarle algo. Por esta razón protestaron frente a la entrada de la universidad reclamando una participación más activa en este proceso.

Algunas víctimas protestan frente a la Universidad Cooperativa de Colombia porque no estarán en la misma sala de la audiencia reservada del general en retiro Mario Montoya con magistrados de la JEP, sino en una sala espejo. #VocesySonidos pic.twitter.com/v1i7nasYks — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) September 29, 2022

“Hoy estamos exigiendo que se respete la centralidad de las victimas. Aquí no puede ser más importante los criminales que las victimas. Eso no es posible y a este señor, toda petición que hace la JEP, cede sus pretensiones”, expresó Alexander Castro, víctima de falsos positivos e integrante del colectivo Tejiendo Memoria.

Además, el abogado de la Corporación Jurídica Libertad, Sergio Arboleda, insistió que el general retirado debe ser excluido de cualquier beneficio de la JEP porque no ha cooperado.

“La JEP le está dando prioridad a los victimarios y no a las victimas, dejándonos sin poder de decisión, de estar o no estar. No se tiene en cuenta ni siquiera que adentro de los batallones donde opera el Ejército colombiano, había una organización criminal", declaró Arboleda.

Bertina Badillo, por su parte, le exigió al general retirado Montoya y otros oficiales, que respondan por las acciones militares contra la población en Antioquia.

“En la decisión inicial por parte de las victimas y organizaciones de derechos humanos, solicitamos la exclusión fundamentados en que los comparecientes tienen la obligación al someterse a la jurisdicción de aportar verdad plena y si bien hay un debate sobre el reconocimiento de responsabilidad, sí debe aportar información relevante para el esclarecimiento”, aseveró Badillo.

Desde la JEP aseguran que seis representantes de víctimas podrán ingresar a la sala a hacer preguntas al general en el transcurso del día.

