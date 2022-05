Más de 10.000 familias están sin agua al occidente de Medellín por daño en tuberías

Más de 10.000 familias se encuentran sin agua en el occidente de Medellín debido al daño de cinco tuberías del sistema de acueducto de esa zona de la ciudad, tras las fuertes lluvias registradas durante los últimos días en el Valle de Aburrá. Esto, además, ha ocasionado turbiedad en el líquido.

Las zonas sin el servicio pertenecen a los circuitos de San Cristóbal, La Quiebra y Cucaracho. El primero comprende 4.777 clientes de los barrios Antonio Nariño, Eduardo Santos, El Socorro, La Loma y Santa Lucía; el segundo, incluye 3.363 instalaciones de los barrios Juan XXIII-La Quiebra, La Pradera y Metropolitano.

Publicidad

Por otro lado, también se suspendió el servicio desde la planta de potabilización La Montaña, debido a la alta turbiedad del agua en el centro-oriente de Medellín, también por las fuertes lluvias, mientras mejora la condición del líquido.

#AcueductoEPM 💦 Así se ven las tuberías luego de los daños ocasionados por la creciente de la quebrada La Iguaná.📸 Estamos trabajando incansablemente para restablecer el servicio lo antes posible. 💪 pic.twitter.com/1pD2vYHIcA — EPM estamos ahí (@EPMestamosahi) May 11, 2022

El primero comprende el circuito la montaña, que incluye 10.276 clientes de los barrios Versalles No. 2 (Santa Elena), La Cruz (Santa Elena), Oriente (Santa Elena), Versalles No. 1, El Raizal, Carpinelo (Santa Elena), San José La Cima No. 1 S.E., La Avanzada (Santa Elena), María Cano-Carambolas S.E., San José La Cima No. 2 S.E., La Salle, El Compromiso (Santa Elena) y La Esperanza No. 2 (Santa Elena).

El segundo incluye 3.132 clientes de los barrios: Bello Oriente, La Cruz parte alta, La Cruz parte baja, La Honda, Versalles II y Versalles II.

Publicidad

Jorge Ramírez, Gerente Provisión Aguas EPM nos cuenta sobre las afectaciones en la infraestructura del #AcueductoEPM 💦 debido a las fuertes lluvias de ayer martes 10 de mayo, y cómo trabajamos intensamente para hacerle frente a esta situación. 👇 pic.twitter.com/8LZZXbHYj8 — EPM estamos ahí (@EPMestamosahi) May 11, 2022

EPM sigue trabajando para restablecer el servicio, mientras tanto ocho carro tanques están suministrando el agua a las familias afectadas. La entidad dispuso la línea de atención al cliente 604 44 44 115 o de las redes sociales Twitter: @epmestamosahi y Facebook: EPMestamosahi.

Publicidad

Escuche más noticias: