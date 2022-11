Más de 10 millones de pesos le robaron a un hombre en un banco en Andes, Antioquia

Indignación este domingo en el municipio de Andes, Antioquia, tras que se conociera un caso particular de un hombre que fue atracado por delincuentes que estaban al interior de un banco.

Según el informe policial, el hombre había vendido el café que produce a la Cooperativa Coandes; le pagaron los 13 millones de pesos en dos cheques, razón por la que fue hasta un banco para cambiarlos y poder consignar el dinero en una cuenta de otra entidad bancaria.

Cuando hizo el cambio de los cheques por dinero en efectivo, el cafetero, de 66 años de edad, solicitó acompañamiento de la Policía para ir hasta otro banco a consignar.

Una vez llegó al segundo banco, los policías lo dejaron haciendo la fila y se retiraron. El informe entregado por las autoridades dice que el hombre, al ver que no era atendido de inmediato, pidió ayuda al gerente para que le dieran prioridad y el funcionario le pidió esperar sentado en una silla mientras solucionaba.

Fue justo en ese momento que, dos hombres que estaban haciendo la fila en el banco se le acercaron, lo despojaron del bolso en el que llevaba el dinero y lo golpearon en la cabeza, al parecer con un arma de fuego: revólver.

Una vez alertados del hurto, los policías del cuadrante regresaron hasta la entidad bancaria y emprenden la búsqueda de los delincuentes.

Lo más particular de este hurto es que, según el mismo informe policial, la entidad bancaria no contaba con vigilante, no tienen actualizado el servidor y el DVR (sistema de cámaras de vigilancia) no funciona.

Hasta este momento, no hay un pronunciamiento por parte de las autoridades al respecto de este caso.

