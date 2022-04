Me llamó 3 días antes, como que presentía lo que iba a pasar: madre de soldado asesinado en Frontino

El soldado profesional Emir Esli Baldovino Zabaleta, oriundo de Sucre, fue una de las seis víctimas mortales que dejó el atentado contra el Ejército en la madrugada de este miércoles en Frontino, Antioquia .

Él, junto a sus compañeros, se desplazaba en un camión por una vía del corregimiento Nutabe cuando fue activada una carga explosiva causando la muerte de seis militares y heridas a otros seis.

Lucy Esther Zabaleta, madre de Emir Esli, contó que la trágica noticia la recibió en una llamada a otros de sus hijos, pero aún así no tienen muchos detalles de lo que ocurrió.

“Nos llamó una psicóloga del Ejército, que lamentaron lo sucedido y que nos estarían llamando. Pero no sabemos mucho de dónde está el cuerpo o del traslado, aunque sí quisiera que nos ayudaran porque vivimos en una vereda apartada y no tenemos los recursos”, dijo Zabaleta.

Esta familia vive en la vereda El Roble, a una hora y media de camino de la zona urbana del corregimiento Grillo Alegre, en Sahagún, Sucre.

“Siempre me llamaba, todo el tiempo, cada vez que tenía un espacio, todo me lo contaba mi pelado. Me llamó tres días antes de la operación y me dijo ‘Dios la bendiga’, se despidió, fue como si él tuviera un presentimiento”, recordó Zabaleta.

Junto con Emir Esli Baldovino fallecieron Juan Daniel Lozano de Montería, Córdoba; Kevin Luis Altamiranda, de Santa Cruz de Lorica; Yonaiker Cordero, de San Juan de Urabá; Edwar Fernando Agudelo, de Apartadó y Hector Fabio Buelvas, de Pueblo Nuevo, Córdoba.

