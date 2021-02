Medellín no tendrá medidas restrictivas el primer fin de semana de febrero

Con una ocupación de camas UCI en Medellín del 83,98%, el alcalde Daniel Quintero anunció que no habrá ley seca, pico y cédula ni toque de queda este fin de semana, el primero del mes de febrero.

Medidas que en los últimos días han sido moderadas debido a que, según el alcalde, se superó la etapa más difícil de la ola de contagios y se ha reportado una disminución de casos de COVID-19.

“Superamos lo más difícil, pero esto no es para cantar victoria, no es para relajarnos ni hacer fiestas. No es necesario poner ninguna medida adicional en la ciudad”, manifestó Quintero.

Mientras tanto para Antioquia, se mantiene la alerta roja hospitalaria hasta el domingo 7 de febrero. La Gobernación evalúa si el resto de los 124 municipios del departamento tendrá medidas el fin de semana para continuar con el toque de queda nocturno desde las12:00 de la medianoche a 5:00 de la mañana.

Según el último reporte del INS, Antioquia superó las 6.000 muertes por COVID-19 y la ocupación de camas UCI en el departamento se mantiene en el 80.33%.