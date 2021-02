Medellín y el área metropolitana tendrá periodo de contingencia ambiental desde el 8 de febrero

El periodo de contaminación atmosférica para el Área Metropolitana del Valle de Aburrá será desde el 8 de febrero al 10 de abril de 2021 debido a los niveles de material particulado que puedan presentarse por esos días, a pesar de que las restricciones de movilidad han reducido los niveles contaminantes en el ambiente.

Durante este periodo de contaminación, no habrá pico y placa ambiental para vehículos particulares pero sí para vehículos de carga de 7:00 a.m 8: 30 a.m y de 5:30 p.m a 7:00 p.m, y rotará de la siguiente manera: Lunes 0 1, 2 y 3; martes 4, 5, 6, 7; miércoles 8, 9, 0, 1; jueves 2, 3, 4, 5; viernes 6, 7, 8, 9.

Este periodo de contaminación se da por la transición a la primera temporada de lluvias del año, que tiene inicio entre los meses de marzo y abril, se caracteriza por ser una marcada temporada de gestión de episodios en especial en cuanto a las concentraciones de PM2.5 cerca de la superficie del Valle.

La presencia permanente de capas de nubes de baja altura impide la entrada eficiente de radiación a la superficie y en consecuencia, la energía disponible no es suficiente para dispersar los contaminantes, lo que conduce a un aumento de las concentraciones de material particulado.

Durante este mismo periodo se aplicarán medidas para la prevención, por lo tanto los Consejos Metropolitanos de Movilidad, Ambiental y de Gestión de Riesgo deberán hacer control permanente de la calidad del aire con los reportes de la red de monitoreo SIATA.

Así mismo, cada municipio deberá vigilar sus niveles de concentración de PM 2.5 o material particulado, con el fin de implementar un plan de acción en caso de niveles de alerta o emergencia.

Publicidad

Entre las recomendaciones está utilizar el sistema de transporte público, compartir tu vehículo con otras personas, hacer revisiones técnicas de forma periódica, utilizar los paraderos de buses autorizados para no obligar a los conductores a detenerse en cualquier sitio, planear el recorrido para hacer más cosas en un solo viaje y hacer teletrabajo.