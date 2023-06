Molestia de pasajeros por aplazamiento de casi ocho horas de vuelo de Wingo en Rionegro

Pasajeros de Wingo denuncian que perdieron citas, dinero y compromisos por el aplazamiento casi ocho horas, sin previo aviso, de un vuelo cuando ya estaban en el aeropuerto de Rionegro, Antioquia .

Una de las afectadas es la joven Lina Chavarría, quien junto a aproximadamente 200 pasajeros tenían un vuelo programado de Wingo a las 9:38 de la mañana de este martes en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro hacia Bogotá.

Sin embargo, cuando ya estaban en la terminal aérea, se llevaron la sorpresa que les dijeron que no había vuelos por unos problemas, primero que por un supuesto pájaro que ingresó a un motor y luego que por otras dificultades que no explicaron, pero que se aplazaba para las 5:29 de la tarde, es decir, casi ocho horas.

La molestia no se hizo esperar porque no era solo la demora, el tiempo que gastaron para subir al aeropuerto desde Medellín, o el dinero invertido sino que muchos de ellos tenían compromisos y gastos, incluso, perdieron diligencias en la Embajada de Estados Unidos para renovar la visa como el caso de Lina.

"Las personas que me acompañaban perdieron su día de trabajo, yo estaba en vacaciones, ya los otros martes no lo estoy, entonces, tengo que perder un día de universidad para poder viajar otra vez. Tengo que comprar otro tiquete porque, obviamente, por Wingo no vamos a viajar y no me van a devolver la plata antes de la compra del otro tiquete", aseveró la joven de 22 años.

Desde Wingo solo han confirmado el aplazamiento del vuelo y el nuevo horario, pero aún no dan las explicaciones del por qué se vio afectado el normal itinerario de su vuelo.

