"No descuidé ni un minuto a los niños": docente de jardín donde habrían abusado menores en Medellín

Trinidad Cecilia Flórez López es una de las profesoras del centro infantil Pequeños Exploradores donde se presume fueron abusados 15 menores de edad por parte de un trabajador encargado de la manipulación de los alimentos.

Si bien ella no es la titular del lugar, está a cargo de uno de los tres grupos en el que se encuentran divididos los niños y, en ese grupo, está el menor de la primera denuncia interpuesta el pasado 19 de junio.

“Soy responsable por el cuidado de mis niños y niñas, responsable de educarlos, orientarlos en el desarrollo de ellos para las habilidades de su vida. También responsable de orientar y acompañar a las familias en alguna inquietud que tengan con respecto al desarrollo de sus niños”, explicó la docente.

Asegura que lleva ocho años en ese centro infantil, que no descuida ni un solo minuto a los niños a cargo pues siempre está interactuando con ellos y que no entiende en qué momento pudieron haber ocurrido lo que dicen las denuncias.

“Yo recibo a los niños a sus familias desde el momento que entran en la mañana y no los pierdo de vista hasta que salen a las 4:30 de la tarde. Todo el tiempo estoy en el acompañamiento con ellos junto con mi auxiliar”, reiteró Flórez.

Ella recordó que el sábado 19 de junio, recibió el reporte de una de las mamás y de inmediato transmitió la información a la coordinadora del centro.

Yo llamé a mi equipo interdisciplinario para gestionar que empezaran a activar los protocolos que se activan en la sede y eso se hizo pues la psicóloga se puso en comunicación con la mamá. De hecho, yo también en varias ocasiones llamé a la mamá para estar pendiente de la condición del niño pero no recibía una buena respuesta pues ella estaba demasiado enojada contó López.

Sobre las denuncias de un supuesto vínculo por el presunto abusador, la profesional desmintió tener una relación de amistad, sentimental o familiar con este y dijo que lo conoció hace tres años, cuando llegó a trabajar al centro.

Además, relató que en al menos dos ocasiones el señor estuvo en el ingreso de los niños y esto fue entre febrero y marzo, cuando el programa volvió a la presencialidad.

“El único contacto que él tuvo con el niño fue ahorita solamente para toma de temperatura y ofrecía la caja de los tapabocas, pero todas las demás profes estábamos en el sitio. Fue la coordinadora la que le pidió ayuda en esa tarea pues faltaba personal y solo llegaba hasta el día siguiente”, dijo.

Trinidad López contó que también pasa por un momento muy complejo de su vida pues, desde que se conoció públicamente la situación, debió salir de su vivienda ubicada en el mismo barrio, por amenazas.

“Yo le he dado a mi comunidad ocho años de trabajo en el sector. Amo mucho la labor que yo hago. Toda la vida se la he dedicado a los niños y en realidad me está doliendo muchísimo lo que está pasando. Mi imagen está publicada en redes sociales y me han amenazado, han vandalizado mi casa y la policía me tuvo que sacar a mí y a mi familia”, aseveró.

La docente, que lleva 13 años vinculada a Coomulsap, la cooperativa a cargo del centro infantil, aseguró que fue citada por la Fiscalía y que ya rindió testimonio de sus labores en dicho espacio.

“Le digo a la comunidad que repudio todo lo que está aconteciendo, porque no estoy de acuerdo con que a los niños se le vulneren sus derechos. (...) no los descuidemos, los niños son nuestro tesoro y nos duele demasiado todo lo que está pasando cuidémonos”, puntualizó.