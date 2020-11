No lo sigan presentando de mansa paloma: Duque ante quienes defienden a Santrich

Un llamado a la justicia hizo el presidente Iván Duque en el encuentro de dirigentes del suroeste en Ciudad Bolívar, donde cuestionó cómo era posible que se defendieran a los responsables de crímenes.

Se refirió especialmente al comandante de las disidencias de las Farc Jesús Santrich, y al reciente video donde aparece agradeciendo a Roy Barreras, Iván Cepeda y Piedad Córdoba por defenderlo en el caso de narcotráfico que se adelanta en su contra.

No puedo entender cómo aparecen ahora voces a ser defensoras de oficio de Jesús Santrich, un criminal que le dijo a las víctimas en su cara, ¡quizás, quizá, quizás! sobre si asumirían penas expresó Duque.

El Jefe de Estado señaló que a pesar de que la Fiscalía y el anterior Gobierno manifestaran públicamente motivos contundentes para la captura con fines de extradición a Santrich, la justicia fue burlada y se le otorgaron ciertos beneficios.

“Ahora no lo sigan presentando de mansa paloma, que lo que es un narcoterrorista, y que le quede claro a él y a todos los de la narcotalia, que los vamos a enfrentar con total determinación, que no van a tener guarida, que no van a tener escondedero”, añadió.

Finalmente en su discurso en el suroeste antioqueño, manifestó que debe haber más impunidad y la justicia debe ser más contundente.

Derrotar las estructuras criminales, reparar a las víctimas del conflicto y sanciones más fuertes, fue el llamado del presidente con el fin de hacer valer los derechos de la población.