Polémica entre concejales y Alcaldía de Medellín por constantes renuncias de funcionarios

Hay polémica en Medellín , especialmente entre concejales y la administración municipal, debido a la masiva renuncia de los funcionarios, porque, según algunos corporados, se están interrumpiendo los procesos, hay improvisación en los programas por la falta de la cabeza en las secretarías.

El concejal Bernardo Vélez manifestó la preocupación porque continuamente están renunciando los secretarios y gerentes de diferentes dependencias, que en esta administración van 10 personas, entre ellas fueron la Secretaría de las Mujeres y la gerente de Grupos Étnicos, renuncias que para el concejal se evidencia en problemas para la ciudad.

“Estamos viendo interrupción de procesos, improvisación, falta de planeación, no hay un sentido responsable con la ciudad y con las poblaciones de Medellín”, dijo Vélez

Esta misma discusión la apoya la concejal Paulina Aguinaga quien advierte, por ejemplo, que con la salida de Carlos Mario Mejía de la Secretaría de Movilidad hay dificultades en esa dependencia.

“Vemos el déficit de agentes de tránsito que tenemos, vemos también los problemas con las fotomultas entonces no tener una cabeza visible al frente de la movilidad en el día a día en la ciudad lamentable esa situación”, aseguró la concejal Aguinaga.

Por su parte, el concejal Jaime Cuartas, piensa que es preferible que los secretarios renuncien para evitar la participación política dentro de la administración. Manifestó que la salida de ellos no debe afectar la continuidad de los programas.

"Los proceso continúan, esté quien esté, salga quien salga, no se deben parar se deben saber delegar y por supuesto ante la salida de un funcionario, se nombra quién lo va a reemplazar, para eso también hay un plan de desarrollo que tiene claro una ruta, una carta de navegación”, indicó Cuartas.

Frente a esta situación, la alcaldesa encargada Andree Uribe dijo que la salida de los secretarios no afecta el plan de desarrollo y que los funcionarios no son indispensables para la continuidad.

”El mensaje a todos es de tranquilidad, los programas y proyectos no van a parar, vamos a seguir trabajando, representamos un plan de desarrollo pero la persona como tal no es esencial, no es indispensable para la continuidad” señaló Andree Uribe, alcaldesa (e).

