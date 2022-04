Por ser negra, presidente del Senado acusa a Francia de ser victimaria cuando ella es víctima: Petro

Durante su visita a la ciudad de Medellín el candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro , salió en defensa de su fórmula vicepresidencial señalada por el presidente del Senado, Juan Diego Gómez, quien recalcó en BLU Radio que se sostiene en la declaración que hizo sobre el supuesto apoyo del ELN a Francia Márquez. De acuerdo con Petro, Gómez estaría cometiendo un delito y, además, dijo que es un racista.

Gustavo Petro aseguró que no es la primera vez que Juan Diego Gómez hace artimañas para no cumplir la ley, pues habría cometido varios delitos en la Presidencia del Senado, como no cumplir con la vicepresidencia de Gustavo Bolívar y hasta dijo que era peor que Ernesto Macías.

“El presidente del Senado le asigna el papel de victimaria cuando es una víctima, y se la asigna simplemente porque una mujer negra. Es decir, el presidente del Senado es un racista, pero ha cometido un delito porque un presidente del Senado en Colombia no puede hacer”, afirmó Petro.

Según el candidato presidencial del Pacto Histórico, Juan Diego Gómez tiene que cumplir la constitución y la ley, porque cualquier práctica discriminatoria es delictiva.

“El presidente del Senado viene cometiendo delitos, no sé quiénes son sus asesores. Ya lleva varios, entonces el hombre le va asignando a Francia Márquez el remoquete de su equipo que es del ELN , entonces ahí está cometiendo un delito”, agregó.

Esto desató toda una polémica en varios sectores políticos, pues el congresista hizo referencia a un comunicado del grupo guerrillero que celebró la designación de la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro.

