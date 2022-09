Preso en cárcel Bellavista pide que le apliquen la eutanasia por grave estado de salud

Un joven de 23 años sorprendió a todos en la cárcel Bellavista de Medellín tras solicitar la eutanasia por un grave estado de salud. Según su familia, tiene una llaga y una tuberculosis que lo están matando poco a poco, y además, la enfermedad lo obligó a movilizarse en silla de ruedas.

Ante esta situación, el joven de 23 años por medio de un video expresó que desea que se le aplique la eutanasia para terminar con su vida, pues dice no poder aguantar y además cuenta con todo el apoyo de su familia que no lo quieren ver sufrir más.

“Esta es la hora que no me he podido, estoy sentado en una silla de ruedas. No me he podido bañar y estoy orinado hasta el alma, tengo colostomía”, expresó.

Jorge Carmona, defensor de los Derechos Humanos, habla de porqué se dan tanto estos casos

"El tema de las enfermedades es recurrente pero esto se da por las condiciones de los sistemas carcelarios, no solo en Medellín, en todo el país", aclaró.

Este joven que está recluido por fuga de presos, se encuentra en una situación complicada, ya que, por no ser enfermedades terminales no se le puede dar el derecho a la eutanasia de manera legal.

Escuche el mensaje del joven sobre su caso: