Mayoría de jóvenes buscan salir adelante sin violencia: Fico Gutiérrez por agresión de Primera Línea

Luego de la denuncia hecha por el candidato a la Alcaldía de Medellín Federico Gutiérrez durante una rueda de prensa en un parque público de la ciudad, por parte de un grupo de jóvenes, al parecer, de la Primera Línea , el político reaccionó a través de su cuenta de X sobre dicha agresión, asegurando que no cree que dicho grupo represente a la mayoría de los jóvenes.

"Hoy la Primera Línea interrumpió nuestra rueda de prensa en EPM . Decían ser jóvenes, decían que no les interesaban los argumentos y afirmaban que los jóvenes no nos quieren. ¿Ellos son los representantes de los jóvenes? Ellos que usan las vías de hecho y evaden los argumentos. Yo no lo creo. Yo sé que la inmensa mayoría de los jóvenes buscan salir adelante sin violencia y sin agredir a los demás", afirmó el mandatario.

"Vamos de la mano de los jóvenes de Medellín"

Asimismo, Fico afirmó que su gobierno "será un gobierno para todos, donde los jóvenes tendrán esperanza y empleo en torno a la industria del entretenimiento, la tecnología o en cualquier área donde quieran cumplir sus sueños".

Sobre la agresión

En un intento de diálogo, Federico Gutiérrez trató de conversar con los jóvenes, pero estos se negaron. El candidato expresó su preocupación por la violencia y lanzó una solicitud directa al presidente Petro: "Controle a su Primera Línea. ¿Qué garantías tenemos a cinco días de las elecciones?", enfatizó Gutiérrez.

"Hombre, que nos mandaron a la Primera Línea, a una rueda de prensa que teníamos. ¿Qué jóvenes? ¿Cómo van a hablar en nombre de los jóvenes de la ciudad? Jóvenes, jóvenes. Lo que es la ciudad con oportunidades y lo que vamos a buscar es para ellos muchas más cosas”, dijo Fico Gutiérrez en diálogo con Mañanas Blu.

El candidato hizo hincapié en la gravedad de la situación: "Estamos entrando a un nivel de degradación de la democracia. Estamos entrando a un nivel donde aquí entonces es agresiones y mentiras. Y así va cerrando esta campaña en Medellín."

Gutiérrez manifestó su desaprobación por la instrumentalización de los jóvenes para la violencia: "Quienes generan un odio en Medellín, quienes están instrumentalizando a tantos jóvenes para la violencia, pues nosotros les decimos no y no nos vamos a prestar para esa violencia."

Finalmente, el candidato destacó la necesidad de brindar oportunidades a la juventud y de alejarse de la violencia.

