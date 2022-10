Recomendaciones de expertos en salud para elegir accesorios para complementar disfraces de Halloween

Por estos días de Halloween es muy común recurrir a lentes de contacto de fantasía para cambiar drásticamente el color de los ojos y darle mayor impacto a la mirada. Al respecto es bueno tener en cuenta que optar por unos lentes cualquiera podrían afectar su salud visual no solo en el momento, sino de por vida.

Así lo explica María Soledad Gamarra Páez, docente de optometría de la Universidad CES, quien asegura que "el uso de los lentes de contacto debe ser diagnosticado por un optómetra debido a que ellos reposan sobre la córnea y si no se hace de esta forma puede generar algunas dificultades o patologías dentro de la córnea".

Especialistas también recomiendan tener mucho cuidado, pues elegir mal o usar un pegamento o tinte que no es el adecuado, podría dañar permanentemente el esmalte natural de los dientes o convertirse en una enfermedad de encías, como lo explica Adriana Colonia García, docente de la Facultad de Odontología de la Universidad CES.

"Van a cambiar la textura superficial, va a quedar más rugosa y eso hace que favorezca el acúmulo de placa bacteriana, las manchas y con eso puede venir después una gingivitis", explica la profesional de la salud oral.

Cada vez es más común ver a familias completas disfrutando de Halloween, incluyendo a las mascotas, pero para que la fiesta no termine siendo una tragedia es importante tener en cuenta que los niños pequeños y los animales son más sensibles y no están tan acostumbrados a aglomeraciones y disfraces terroríficos.

Por esta razón, psicólogos expertos de el CES recomiendan que, en el caso de niños menores de 6 años, quienes no alcanzan a diferenciar aún muy bien la fantasía de la realidad, es importante identificar qué cosas les causan temor y evitar exponerlos a ellas durante Halloween.

Los animales también pueden reaccionar negativamente no solo a los disfraces y comportamientos al que son expuestos en las calles durante Haloween, sino también a las aglomeraciones y los disfraces que se eligen para ellos.

Susana Lopreto García, médica veterinaria y zootecnista del CES, explica que "es importante tener en cuenta que los animales se pueden incomodar muy fácilmente al ponerles ropa y accesorios que habitualmente no se les pone. Además esto puede intervenir con sus centros de regulación térmica".

La invitación de los expertos es a no provocar en los miembros más sensibles de la familia estrés y temores que no son necesarios y, en caso de querer compartir la festividad, tener precaución y procurar no llevarlos a espacios demasiado concurridos ni donde puedan ver imágenes que los perturben.

